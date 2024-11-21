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محافظات

اليوم، غلق الطرق المؤدية بمحور أبو ذكري وطريق "إسكندرية مطروح الساحلي"

محور أبو ذكري، فيتو
محور أبو ذكري، فيتو

أعلنت محافظة الإسكندرية منذ قليل برئاسة الفريق أحمد خالد حسن محافظ الإسكندرية، إنه في إطار تنفيذ مشروع محور أم زغيو، سيتم البدء في أعمال رفع الكمر الخاصة بكوبري تقاطع مدخل ميناء الدخيلة مع محور أم زغيو، مما يتطلب غلق الطرق المؤدية من محور أبوذكرى وطريق إسكندرية/ مطروح الساحلى وكوبري ميناء الدخيلة أمام بوابات (5 – 6).

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وأكدت المحافظة فى بيان لها ان غلق الطريق المؤدية  اعتبارًا من اليوم الخميس 21 نوفمبر 2024 حتى الإثنين 25 نوفمبر 2024، ولمدة 5 أيام وبناءً عليه تم التنسيق مع إدارة المرور والهيئة الهندسية.

 

وأوضحت المحافظة  أن تكون المسارات البديلة أثناء تنفيذ رفع الكمر على النحو التالي:

القادم من طريق محور أبو ذكري يسلك كوبري وادي القمر واتجاه منطقة مثلث الشركات.
 

- القادم من طريق إسكندرية مطروح الساحلي يسلك طريق الدخيلة اتجاه منطقة مثلث الشركات وحتى مطلع محور أبو ذكري من وادي القمر. 
 

 -  القادم من بوابات (5 _ 6) ميناء الدخيلة يسلك طريق إسكندرية مطروح اتجاه طريق الدخيلة واتجاه منطقة مثلث الشركات وحتى مطلع محور أبو ذكري من وادي القمر.

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الفريق أحمد خالد محافظة الإسكندرية محور أم زغيو

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