الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

الشيوخ يناقش مشروعات 3 قوانين الأسبوع المقبل بينها "سجل المستوردين"

تفاصيل جدول أعمال
تفاصيل جدول أعمال الشيوخ الأسبوع المقبل، فيتو

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسات الأسبوع المقبل، يومي الأحد والإثنين، تقارير اللجان النوعية عن 3 مشروعات قوانين.

 

مناقشة مشروع قانون سجل المستوردين 

ويناقش مجلس الشيوخ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين

 

مناقشة تعديل قانون تسجيل السفن التجارية 

كما يناقش مجلس الشيوخ، الأسبوع المقبل، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية.

 

مناقشة تعديل قانون التجارة البحرية 

ويشهد مجلس الشيوخ، مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل، ومكتبى لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 1990.

يشار إلى أن لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد عبد الحميد، وكيل اللجنة، مطلع نوفمبر الجاري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 في شأن سجل المستوردين.

وجاءت التعديلات التي وافقت عليها اللجنة الاقتصادية على النحو التالي:
 

مادة 2 فقرة أخيرة: وفي جميع الأحوال، يجوز أن تكون المبالغ الواردة في تلك المادة بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل.

 

إعادة قيد الشركات في سجل المستوردين 

مادة 4 مكررًا: مع عدم الإخلال بحكم المادتين 2،4 من هذا القانون، للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية إعادة قيد الشركات السابق قيدها بسجل المستوردين حال تغيير شكلها القانوني أو تعديل رقم التسجيل لها، وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، على أن يعد إعادة القيد في هذه الحالة بمثابة تعديل للبيانات في السجل.

 

موقف الورثة من القيد في سجل المستوردين 

مادة (7) فقرة أخيرة: ويجوز إعادة القيد في السجل في حالة قيام ورثة الشخص الطبيعي بتأسيس شركة بغرض ممارسة ذات نشاط مورثهم خلال عام ونصف من تاريخ الوفاة، على أن تعفى الشركة في هذه الحالة من الشروط المنصوص عليها في الفقرة (أ) من البند (ثانيًا) من المادة 2 من هذا القانون.

مادة 3 بند 3: من يمتنع عن إخطار الجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو تعديل في البيانات المقيدة في السجل خلال ستين يوما من تاريخ حدوثها وذلك بالمخالفة لأحكام المادة 4 من هذا القانون.

 مادة 12 مكرر: للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشؤون التجارة الخارجية التصالح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في المواد 8،10،11 من هذا القانون، وذلك على النحو الآتي:

 

قبل رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى للغرامة المقررة ولا يجاوز ثلث حدها الأقصى.

بعد رفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم بات فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن ثلاثة أمثال الحد الأدنى للغرامة، ولا يجاوز ثلثي حدها الأقصى.

بعد صيرورة الحكم باتًّا، مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأقصى للغرامة المقررة ولا يجاوز مثل الحد الأقصى للغرامة المقررة.

 

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، وجميع الآثار المترتبة على الحكم بحسب الأحوال، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل التصالح أثناء تنفيذها.

المادة الثالثة: تصدر الوزير المختص بشؤون التجارة الخارجية قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشيوخ مجلس الشيوخ المستوردين سجل المستوردين الشئون الدستورية والتشريعية

مواد متعلقة

حقوق إنسان الشيوخ تناقش دراسة عن سياسات الحماية الاجتماعية في ظل التنمية المستدامة

مطالبات بـ زراعة الشيوخ بتعظيم دور التعاونيات في تقديم خدمات للفلاح

وزير التعليم في مجلس الشيوخ: خطة لتقليل عدد لجان امتحانات الثانوية العامة.. لا يوجد عجز في معلمي المواد الأساسية.. لم يتم إلغاء تدريس مادة اللغة الفرنسية

نائبة تستعرض طلبًا أمام الشيوخ بشأن تحقيق الانضباط في المدارس

الأكثر قراءة

صندوق النقد الدولي يصدر بيانا مهما عن مصر

الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

خبير مصرفي يكشف توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا (فيديو)

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب مصر للناشئين وتونس عقب انتهاء المباراة

البنك المركزي: تحويل الأموال من الخارج بالدولار عبر إنستاباي ستدخل الحسابات بالجنيه (فيديو)

ستهاجمكم، أمريكا تمهد لضرب دولة عربية جديدة

بوتين يصدر تعليمات للجيش برفع حالة التأهب القصوى، وتوقعات بضربة روسية كبيرة الليلة

ليس عمر مرموش، نجم منتخب مصر يقترب من ليستر سيتي الإنجليزي

منوعات

المزيد

ترامب يرحب بصناع المحتوي واليوتيوبرز في البيت الأبيض

"روس كوسموس" تعتزم تأجير الأقمار الصناعية لجهات مدنية بأسعار مخفضة

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

هربا من ترامب وجحيم السياسة، قرية أوروبية تعرض منازل بدولار واحد للراغبين فى الراحة

المزيد

خدمات

المزيد

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

5 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقته بالتعرض لضغوط نفسية

الفرق بين الإلحاد والفكر اللاديني، خالد الجندي يكشف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية