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رياضة

الهلال السعودي يصدم أندية أوروبا ويتمسك بلاعبه

مصعب الجوير، فيتو
مصعب الجوير، فيتو

أكدت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأربعاء، أن إدارة نادي الهلال السعودي حسمت موقفها النهائي من العروض الأوروبية، التي تلقاها لاعبه مصعب الجوير المعار إلى الشباب السعودي.

وقرر الهلال في وقت سابق إعارة مصعب الجوير إلى الشباب، لمدة موسم بعد موافقة البرتغالي جورجي جيسوس مدرب الهلال، على رحيل اللاعب.

 

عروض احترافية لنجم الهلال السعودي

وقالت صحيفة "الرياضية" السعودية، إن مصعب الجوير المعار إلى الشباب، تلقى خلال الموسم الجاري، عرضين من أوروبا، أحدهما من فريق إيطالي.

وأوضحت الصحيفة أن صناع القرار في الهلال رفضوا العرضين مباشرة، رغبة في الاحتفاظ بخدمات لاعب الوسط الشاب.

 

مسيرة مميزة للاعب الهلال السعودي

ولعب الجوير الموسم الجاري مع الشباب في 10 مباريات، 8 في دوري روشن، واثنين في كأس الملك، سجل هدفين وصنع 4 لزملائه.

كما استطاع الجوير حجز مقعد أساسي في قائمة المنتخب السعودي خلال التصفيات المونديالية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 مع الإيطالي روبرتو مانشيني، المدرب السابق للمنتخب، واستمر ذلك في عهد الفرنسي رينارد، المدرب الجديد.

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الهلال السعودي مصعب الجوير الشباب

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