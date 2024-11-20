يقترب من تطبيق حكم عسكري، شواهد تؤكد نية نتنياهو عدم مغادرة غزة

أكدت صحيفة عبرية فى افتتاحيتها اليوم، أن حكومة بنيامين نتنياهو لا تنوي الخروج من غزة، وتتجه لتطبيق حكم عسكري في القطاع.

حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة

وسلطت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، الضوء على تفاصيل الخطوات التي تؤكد أن حكومة الاحتلال تقترب من تطبيق حكم عسكري في غزة، ما يشير إلى تغيير جذري في إستراتيجياتها العسكرية والاستيطانية بالقطاع.

وأوضحت، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي، قد بدأ بالفعل في تنفيذ إستراتيجيات على الأرض تتماشى مع فرض سيطرة دائمة على غزة.

ولفتت إلى أنه في الآونة الأخيرة، تم توسيع نطاق القوات العسكرية بشكل تدريجي، مع إنشاء نقاط عسكرية جديدة في مواقع حساسة، كما تم تمديد شبكة الطرق التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في أنحاء مختلفة من القطاع، وهو ما يسهم في إرساء بيئة من السيطرة العسكرية الدائمة.

تنسيق مع شركات خارجية لنقل المساعدات إلى غزة

إضافة إلى ذلك بدأت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بحسب الصحيفة، في التنسيق مع شركات خارجية تعمل تحت إشراف إسرائيلي مباشر لتنسيق المساعدات الإنسانية في غزة، وهي خطوة لم يكن من الممكن تصورها قبل هذا التوقيت.

وتابعت، تشير هذه الخطوات إلى أن إسرائيل بصدد تنفيذ خطط كانت على الورق فقط في الماضي، إلا أنها الآن أصبحت واقعًا ملموسًا على الأرض.

وقالت يديعوت أحرونوت، إن التحول نحو حكم عسكري في غزة يرتبط بمسائل سياسية داخل حكومة نتنياهو، وتحديدًا بالمواقف المتطرفة لأعضاء الحكومة اليمينيين مثل بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، اللذين يدفعان بسياسات متشددة تجاه الفلسطينيين بشكل عام، وعلى وجه الخصوص تجاه قطاع غزة.

وأشارت، إلى أنه في وقت سابق، عارض وزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف جالانت هذه السياسات، ورفض خططًا كانت تتضمن تعزيز الاستيطان في شمال غزة، لكن مع استبدال جالانت بيسرائيل كاتس في منصب وزير الدفاع، والتغييرات الأخرى في الحكومة، يبدو أن الخطط الاستيطانية في غزة قد أصبحت أكثر قربًا من التنفيذ.

وأكدت، أن هذا التغيير في القيادة قد ساهم في تسريع خطوات إسرائيل نحو فرض حكم عسكري على غزة، في وقت تتلاقى فيه الأهداف السياسية لعدد من قادة المستوطنين الذين يرون أن هذه الفترة تمثل فرصة تاريخية لتغيير الواقع على الأرض بشكل جذري، لصالح الاستيطان الإسرائيلي في القطاع.

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