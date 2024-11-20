ترتيب المنتخبات في تصفيات شمال إفريقيا للشباب بعد فوز مصر على ليبيا

تصفيات شمال إفريقيا للشباب، حقق منتخب مصر للشباب أول انتصاراته بدورة شمال إفريقيا مواليد 2005 على حساب نظيره منتخب ليبيا بهدفين مقابل هدف، في اللقاء الذي جمعهما اليوم الأربعاء على استاد هيئة قناة السويس، في الجولة الثالثة بتصفات شمال إفريقيا، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 14 إلى 26 نوفمبر الجاري

الفوز رفع رصيد منتخب مصر إلى 4 نقاط جمعها في ثلاث مباريات بخسارة وتعادل وانتصار، وتتبقى للفراعنة مباراة أخيرة أمام تونس يوم 26 نوفمبر الجاري، يحتاج إلى الفوز بها لحجز بطاقة التأهل رسميا لبطولة أمم إفريقيا للشباب.

منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

الجزائر تتعادل مع المغرب

نجح منتخب الجزائر في إيقاف إنتصارات نظيره المنتخب المغربي في تصفيات شمال إفريقيا لمواليد 2005 المقامة حاليا في مدينة الإسماعيلية، والمؤهلة لكأس أمم إفريقيا للشباب تحت 20 سنة.

وإنتهت مباراة منتخب الشباب الجزائري أمام نظيره المغربي بهدف لكل منهما، بعدما تقدم الجزائر بهدف في الشوط الأول، ثم أدرك منتخب المغرب التعادل في الشوط الثاني، ضمن مواجهات الجولة الثالثة

ترتيب المنتخبات الخمس بعد انتهاء الجولة الثالثة

الأول: المغرب 7 نقاط - 3 مباريات

الثاني: مصر: 4 نقاط - 3 مباريات

الثالث: تونس - 3 نقاط - مباراتين

الرابع: الجزائر - نقطتين - مباراتين

الأخير: ليبيا - بدون نقاط - مباراتين

وكان منتخب المغرب حقق الفوز في أول جولتين على حساب منتخبي مصر وتونس، ثم تعادل أمام الجزائر في لقاء اليوم، ويتبقى له مباراة أمام ليبيا في الجولة الأخيرة، ويتصدر حاليا صدارة الترتيب برصيد 7 نقاط

في المقابل، فإن المنتخب الجزائري تجمد رصيد عند نقطتين فقط، جمعهما من التعادل في مباراتين فقط خاضهما حتى ألان أمام مصر وإنتهت 1-1 وأمام المغرب اليوم وانتهت بنفس النتيجة

منتخب مصر يفوز على ليبيا

حقق منتخب الشباب مواليد 2005 فوزا هاما على نظيره الليبي، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على ملعب قناة السويس، ضمن الجولة الثالثة من تصفيات شمال أفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية تحت 20 عاما.

ويتنافس منتخب مصر مع منتخبات المغرب والجزائر وتونس وليبيا على بطاقتين مؤهلتين إلى أمم أفريقيا 2025 تحت 20 عامًا.

تشكيل منتخب الشباب أمام ليبيا

وضم تشكيل منتخب الشباب لمواجهة ليبيا كلا من عبد المنعم تامر - معتز محمد - عبد الله بوستنجي - أحمد كباكا - محمد السيد - محمود لبيب - محمد سمير - مروان محمود - عمرو بيبو - أحمد شرف - محمد زعلوك.

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