طريقة عمل القراقيش، مخبوزات مصرية لذيذة وسهلة التحضير

طريقة عمل القراقيش، القراقيش من المخبوزات الشهيرة التى لها مذاق مميز وعشاق كثيرون وهى من المخبوزات التى عرفها المصريون منذ القدم وتقدم كوجبة خفيفة بجانب الشاى.

وطريقة عمل القراقيش، سهلة وبسيطة وغير مكلفة وتتفنن ربات البيوت في طرق تحضيره فى المنزل لإسعاد أفراد الأسرة، كما أنها اقتصادية.

والقراقيش هي نوع من المخبوزات الشهيرة في المطبخ العربي، وهي تشتهر بمذاقها المقرمش وخفتها، ويمكن تناولها مع الشاي أو القهوة، وتعود تسميتها إلى الكلمة "قرق" التي تعني الصوت الذي تصدره أثناء تناولها بسبب قسوتها.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل القراقيش.

مكونات عمل القراقيش:-

3 أكواب دقيق

1/2 كوب سكر

1/2 كوب زيت نباتي أو سمن

1/4 كوب ماء دافئ

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1 ملعقة صغيرة محلب (اختياري لإضافة نكهة مميزة)

1 بيضة (للدهن)

سمسم (حسب الرغبة)

طريقة عمل القراقيش

طريقة عمل القراقيش:-

في وعاء كبير، قومي بخلط الدقيق مع السكر، الملح، والمحلب (إذا كنت تستخدمينه).

في وعاء صغير، ضعي الخميرة في الماء الدافئ مع ملعقة من السكر واتركيها حتى تتفاعل وتنتفخ لمدة 10 دقائق.

أضيفي الخميرة المنفوشة إلى الدقيق وامزجي المكونات جيدًا.

أضيفي الزيت أو السمن وابدئي في عجن المكونات مع إضافة الماء تدريجيًا حتى تتكون عجينة ناعمة ومتماسكة.

قسمي العجينة إلى كرات صغيرة أو أصابع طويلة حسب رغبتك.

ضعي السمسم على سطح مستوٍ، ومرري قطع العجينة عليه حتى تتغطى بالسمسم.

سخني الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

ادهني القراقيش بالبيضة المخفوقة باستخدام فرشاة، ثم ضعيها في صينية مغطاة بورق زبدة.

اخبزي القراقيش في الفرن لمدة 15-20 دقيقة أو حتى تصبح ذهبية اللون ومقرمشة.

اتركي القراقيش لتبرد قليلًا قبل تقديمها، يمكنك تناولها مع الشاي أو القهوة.

يمكن إضافة بعض النكهات المميزة مثل القرفة أو الزعتر حسب ذوقك.

تأكدي من مراقبة القراقيش أثناء الخبز لأنهم قد يختلفون في الوقت بناءً على حجم العجينة.

بهذه الطريقة ستحصلين على قراقيش لذيذة، خفيفة، ومقرمشة يمكن تناولها في أي وقت من اليوم.

وعادة تحرص بعض ربات البيوت على تحضير مثل هذه المخبوزات فى المنزل لتقديمها على وجبة الإفطار أو كسناك بيتى بين الوجبات.

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