الصلح خير، إخلاء سبيل أطراف واقعة الاعتداء على الطفلة سلمى بالغربية

في تطور جديد بشأن واقعة الفيديو المتداول لطفلة تدعى "سلمى الدالي" تعرضت للاعتداء عليها داخل حضانة خاصة في قرية تطاى بمركز السنطة محافظة الغربية، قررت النيابة العامة اليوم إخلاء سبيل جميع الأطراف المعنية بعد التصالح.

وأوضحت النيابة أن قرار إخلاء السبيل جاء بعد قيام المعلمة المعتدى عليها بالتصالح مع أسرة الطفلة سلمى، وإعادة الأمور إلى نصابها، بعد أن تم التوصل إلى اتفاق بين جميع الأطراف لطي صفحة الخلاف.

وكانت الواقعة أثارت جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشر مقطع فيديو يظهر فيه اعتداء معلمة على الطفلة داخل إحدى الحضانات الخاصة بالغربية.

و أظهر الفيديو المعلمة وهي تضرب الطفلة بشكل غير لائق، ما أثار غضب الأهالي والمواطنين.

و أعلنت النيابة العامة في وقت سابق عن فتح تحقيق في الحادثة، واستدعت جميع الأطراف لسماع أقوالهم، قبل أن يتم التوصل إلى التصالح الذي أدى إلى إخلاء سبيل الجميع.

من جانبها، عبرت أسرة الطفلة سلمى عن ارتياحها لهذا القرار، وأكدت أنها ترغب في إنهاء الأزمة بشكل ودي، والابتعاد عن أي تصعيد إعلامي.

وأكدت أسرة المعلمة أيضًا التزامها بتحمل المسؤولية في إطار ما تم الاتفاق عليه مع أسرة الطفلة.

يذكر أن الحادثة كانت قد لاقت ردود فعل واسعة من قبل الأهالي في محافظة الغربية، الذين طالبوا بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان حماية الأطفال داخل دور الحضانة والمدارس.



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