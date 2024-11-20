صحيفة بريطانية: عصابات سرقة المساعدات فى غزة تعمل بموافقة الجيش الإسرائيلي

أكد مسؤولون أمميون، أن عصابات سرقة المساعدات في غزة، تتصرف بإذن ضمني من الجيش الإسرائيلي، وفق ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن مسؤولين أمميين بمجال الإغاثة الإنسانية.

عصابات تسرق المساعدات الإنسانية في غزة

وقال المسؤولون الأمميون للصحيفة، أن سرقة المساعدات فى غزة على يد عصابات بالقطاع، لا يمكن أن تحدث دون موافقة القوات الإسرائيلية.

أيضا سلط تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الضوء على عمليات النهب التي تتعرض لها قوافل المساعدات في غزة، وقالت نقلا عن منظمات الإغاثة "إن العصابات المسلحة التي تنهب المساعدات تعمل بحرية في مناطق خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي".

أدلة تؤكد تورط الجيش الإسرائيلي فى سرقة المساعدات

وخلصت مذكرة صادرة عن الأمم المتحدة حصلت عليها الصحيفة، إلى أن عصابات سرقة المساعدات في غزة "تستفيد من تساهل الجيش الإسرائيلي إن لم تكن حمايته".

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