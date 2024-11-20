العثور على جثة طبيب أسنان في ظروف غامضة بالمنيا

عثر سكان مدينة المنيا مساء اليوم الأربعاء، على جثة طبيب أسنان يُدعى (ج، م، ج، 48 سنة) داخل منزله الكائن في ميدان عبدالمنعم رياض، وذلك في ظروف غامضة.

في ظروف غامضة، العثور على جثة طبيب أسنان في المنيا

وقد تلقى اللواء مجدي سالم، مدير أمن المنيا، بلاغًا من أهالي شارع متفرع من ميدان عبدالمنعم رياض عن اكتشاف جثة الطبيب داخل منزله، وتم إبلاغ النيابة العامة التي قامت بإجراء المعاينة اللازمة للجثة.

المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا

ووجه المستشار أحمد عبدالهادي، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، بنقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنيا، كما تم تكليف الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة، وتم تحرير محضر بالواقعة.

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