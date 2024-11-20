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محاضر بالجملة على المخابز البلدية خلال حملات تموينية في الإسكندرية

تموين الإسكندرية
تموين الإسكندرية

شنت مديرية تموين الإسكندرية اليوم حملات تموينية مكبرة لضبط الأسواق والأسعار في المحافظة وضبط المخالفين وفرض القوانين.

يأتي ذلك وفقا لتعليمات المهندس السيد حرز الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المخابز البلدية المدعمة والأسواق.

 

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وأسفرت الحملات التى شنتها إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة الدكتور عبد الله عثمان مدير الإدارة وفريق العمل التابع  عن الاتى:

ضبط أحد المخابز البلدية تصرف فى ٧٥ شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة الشيكارة الواحدة ٥٠ كجم

كما تم ضبط احدى ماكينات صرف الخبز المختصة بأحد المخابز بأحد  المخابز الأخرى من أجل التربح غير المشروع وتحرير  ٢٦ محضر انتاج خبز ناقص وزن وتحرير٤ محاضر عدم نظافة أدوات العجين وتحرير ٦ محاضر عدم وجود لوحة بيانات لمخابز بلدية وتحرير عدد ٥ محاضر بيع سجائر بسعر أزيد وتحرير  ٩ محاضر عدم اعلان عن أسعار السلع بالأسواق

و تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفات

 

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الاسكندرية تموين الإسكندرية وزارة التموين

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