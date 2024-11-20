مدبولي في لقائه مع سلطان الجابر: نجني أولى ثمار التعاون المصري الإماراتي الصيف المقبل

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم؛ الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، وذلك لبحث سبل تعزيز أوجه ومجالات التعاون المُشتركة بين جمهورية مصر العربية، ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مُختلف القطاعات.

حضر اللقاء الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة.

ومن الجانب الإماراتي: السفيرة مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات العربية المتحدة لدي جمهورية مصر العربية، وعمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الإمارات، وعدد من المسئولين من الجانبين.

وفي مُستهل اللقاء، رحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بالدكتور سلطان الجابر والوفد المرافق له.

التأكيد على أهمية مشروعات التعاون في مجالي الصناعة والطاقة

وقال رئيس الوزراء: اليوم يحمل أخبارًا جيدة، حيث شهدنا توقيع عدد من الاتفاقيات ومُذكرات التفاهم التي سبق التشاور بشأنها، وكل هذه المشروعات تأتي في إطار أولويات الدولة المصرية، فى قطا الصناعة والطاقة، والتي تعد أولوية قصوى لنا، حيث من المقرر دخول جزء من الطاقة الكهربائية المُنتجة الصيف المقبل.

تجديد التأكيد على عمق العلاقات بين مصر والإمارات

وجدد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال الاجتماع، التأكيد على عمق العلاقات والروابط بين البلدين، وكذا قيادتي وحكومتي البلدين.

وزير الصناعة الإماراتي ينقل تحيات رئيس الإمارات

ومن جانبه، استهل معالي الدكتور سلطان الجابر، حديثه قائلًا: أنقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، رئيس الدولة، لرئيس الوزراء، وللوزراء والمسئولين، الذين أولوا اهتمامًا خاصًا بهذه المشروعات المشتركة، حيث لمست حرصًا شديدًا واهتمامًا ومُتابعة عن قرب لكل التفاصيل بشأن المشروعات المشتركة.

الإمارات تُشيد بالتعاون المصري وتؤكد التقدم السريع للمشروعات

وأضاف أن هذا يدل على الاهتمام، والعمل على إحراز تقدم ملموس وعملي على الأرض لتنفيذ توجيهات قيادتي البلدين.

وتابع قائلًا: نشكركم على الجهد المبذول، ونحن مُتحمسون للبدء في تنفيذ هذه المشروعات.

دعوة للإسراع في تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين



وأشار وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، إلى أن هناك توجيهات بالإسراع في تنفيذ هذه المشروعات، وهذا هو الفصل الأول من عدة مشروعات يتم تنفيذها بين البلدين.

متابعة شهرية لمُعدلات الإنجاز وتقييم المشاريع



وأضاف وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، أنه ستكون هناك مُتابعة شهرية لمُعدلات انجاز هذه المشروعات، وسيكون هناك تقييم حقيقي للعمل بهذه المشروعات.

التزام الجانب المصري بتنفيذ المشروعات المشتركة



ومن جانبه، قدم الفريق كامل الوزير، الشكر لرئيس الوزراء على دعمه ورعايته للمشروعات المقرر تنفيذها في مجالى الصناعة والطاقة، مُشيرًا إلى أنه تم تقديم مختلف المعلومات والتيسيرات للجانب الاماراتي، مؤكدًا التزام الجانب المصري بمتابعة تنفيذ هذه المشروعات، ومُستعرضاَ في هذا الصدد عددًا من المشروعات التي تم توقيع اتفاقيات بشأنها.

مشروعات مشتركة في مجال الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة



كما استعرض المهندس محمود عصمت، خلال الاجتماع، عددًا من المشروعات المشتركة التي يتم تنفيذها مع الجانب الاماراتي، والتي من بينها شراء طاقة من مشروعي طاقة شمسية بقدرة إجمالية 1.2 جيجاوات، وأنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات.

استعداد الهيئة الاقتصادية لقناة السويس للتعاون مع الإمارات

وأعرب وليد جمال الدين، عن تطلعه للعمل في ظل الاتفاقية الجديدة، مؤكدًا الاستعداد التام للتعاون بما يسهم في تحقيق مُستهدفات وتطلعات البلدين الشقيقين.

التنسيق المستمر بين فريقي العمل المصري والإماراتي



وخلال الاجتماع، لفت الدكتور بهاء الغنام، إلى توجيهات القيادة السياسية المستمرة بأهمية استمرار التنسيق والتعاون مع الجانب الاماراتي، مُؤكدًا على التواصل المستمر والدائم بين فريقي العمل بالبلدين بما يسهم في تنفيذ المشروعات، مُشيرًا إلى ما يتم حاليًا من تنسيق يتعلق بعدد آخر من المشروعات.

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