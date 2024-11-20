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رياضة

لاعبتان من مسار في قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا 2024

ساندرين نيونكورو
ساندرين نيونكورو لاعبة فريق مسار

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، قائمة اللاعبات المرشحات لجائزة أفضل لاعبة داخل إفريقيا 2024.

و من المنتظر الإعلان عن الفائز في حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا يوم 16 ديسبمر المقبل بمدينة مراكش في المغرب.

وشهدت قائمة اللاعبات المرشحات لجوائز الاتحاد الأفريقي لكرة القدم تواجد لاعبتين من فريق مسار، وهما ساندرين نيونكورو وشادية نانكيا، كما تواجد في القائمة 3 لاعبات من فريق الجيش الملكي المغربي كأكثر فريق ضم بين صفوفه مرشحات لحصد جائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا 2024.

قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا 2024 

وجاءت قائمة اللاعبات المرشحات لجائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا 2024 كالآتي: 

ساندرين نيونكورو (بوروندي / مسار).

شادية نانكيا (أوغندا / مسار). 

ميرفيلي نانجوجي (الكونغو الديموقراطية / مازيمبي).

لاتشو فلورا مارتا (الكونغو الديموقراطية / مازيمبي).

ضحى المدني (المغرب / الجيش الملكي).

خديجة الرميشي (المغرب / الجيش الملكي).

سناء مسعودي (المغرب / الجيش الملكي).

إميم إيسيان (نيجيريا / إيدو كوينز).

مونلي أويونو (نيجيريا / إيدو كوينز).

أموجيلانج موتاو (جنوب أفريقيا / جامعة ويستيرن كيب).
 

لاعبتان من مسار في قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا 2024
لاعبتان من مسار في قائمة المرشحات لجائزة أفضل لاعبة داخل أفريقيا 2024

القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب أفريقي

فيما أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم - كاف، عن القائمة النهائية للاعبين المرشحين لجائزة أفضل في أفريقيا لعام 2024.

قائمة أفضل لاعب داخل أفريقيا

شهدت القائمة النهائية لجائزة أفضل لاعب داخل قارة أفريقيا، تواجد الثلاثي المصري، حسين الشحات ومصطفى شوبير من النادي الأهلي، وأحمد زيزو من الزمالك.

وجاءت القائمة المختصرة للاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب داخل أفريقيا كالتالي:

أحمد مصطفى زيزو – لاعب الزمالك

حسين الشحات – لاعب الأهلي

مصطفى شوبير – حارس مرمى الأهلي

إيسوفو دايو - لاعب نادي نهضة بركان

رونالدو ويليامز - لاعب صن داونز

 

قائمة أفضل نادي في أفريقيا

وتنافس على تلك الجائزة 5 أندية، هم الأهلي والزمالك والترجي التونسي وصن داونز الجنوب أفريقي ونهضة بركان المغربي.

موعد حفل جوائز الأفضل في أفريقيا

ومن المقرر أن تستضيف مدينة مراكش في المغرب، حفل توزيع جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم - كاف، للأفضل لعام 2024، يوم 16 ديسمبر المقبل.

وهذه هي المرة الثالثة التي تستضيف فيها المغرب حفل الكاف لتوزيع جوائز الأفضل في أفريقيا.

 

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مساء نادي مسار أفضة لاعبة داخل أفريقيا كاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم

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