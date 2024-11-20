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وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية يزور معرض Auto-Tech

وفد نقابة المهندسين
وفد نقابة المهندسين بالإسكندرية يزور معرض Auto-Tech

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي ووكيل نقابة المهندسين المصرية، تحت رعاية لجنة الصناعة والطاقة والتنمية المستدامة برئاسة المهندس مينا ميلاد، زيارة مميزة إلى معرض Auto-Tech.

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شارك في الزيارة وفد كبير من المهندسين بلغ عددهم 93 مهندسًا، حيث اطلعوا على أحدث التطورات في مجال تكنولوجيا السيارات والصناعات المغذية.

تهدف الزيارة إلى تعريف المهندسين بالتقنيات الجديدة المستخدمة في صناعة السيارات والمعدات المغذية، مما يعزز معرفتهم بأحدث الابتكارات العالمية وتطبيقاتها في السوق المحلي والدولي. وإتاحة الفرصة للمهندسين للتفاعل مع الشركات الكبرى المشاركة في المعرض، مما يفتح أمامهم آفاقًا للتعاون المهني والاطلاع على متطلبات السوق والتطورات الصناعية في تلك المجالات التخصصية الحيوية والدقيقة.

وقد شملت الجولة استعراض أحدث المعدات والمنتجات المتعلقة بصناعة السيارات، بالإضافة إلى ندوات تعريفية قدمتها الشركات المشاركة لتوضيح المزايا التقنية والمستجدات التي طرأت على السوق.

 

وفي ختام الزيارة، أعرب المهندس مينا ميلاد عن تقديره للسادة للمهندسين المشاركين وحثهم على الاستفادة من هذه الفعاليات لتعزيز معرفتهم وتطوير مهاراتهم بما يتناسب مع التغيرات المتسارعة في القطاع الهندسي والصناعي. 

 

كما أكد على التزام اللجنة بتنظيم المزيد من الأنشطة المماثلة التي تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتطوير قطاع الصناعة في مصر ورفع كفاءة الساده المهندسين في مختلف المجالات التخصصية.

تأتي هذه الزيارة كجزء من سلسلة الأنشطة التي تنظمها نقابة المهندسين بالإسكندرية بهدف ربط الجانب الأكاديمي بالعملي، وتعزيز الدور الريادي للمهندس المصري في تطوير قطاع الصناعة والطاقة في ظل رؤية الدولة مصر ٢٠٣٠.

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