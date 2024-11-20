رئيس الأركان يشهد اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالدفعة (164) متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين، والدفعتين (10) ذكور و(9) إناث بالمعاهد الصحية، وذلك بفرع الانتقاء والتوجيه التابع لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقديمى من رئيس فرع الانتقاء والتوجيه تناول كافة البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين والدرجات التى تحصلوا عليها أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصولهم إلى كشف الهيئة.

الالتحاق بالقوات المسلحة

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة الطلبة المتقدمين فى عدد من الموضوعات للوقوف على مدى إدراكهم المعرفى ووعيهم الثقافى بكل ما يدور حولهم، وطالبهم بمداومة الاطلاع والارتقاء بمستوياتهم العلمية والثقافية ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم طبقًا لتخصصاتهم المختلفة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح لينالوا شرف الالتحاق بالقوات المسلحة.

اتباع أحدث المعايير والأسس العلمية فى الإختبارات

وأكد الفريق أحمد خليفة على أن القوات المسلحة تحرص على اتباع أحدث المعايير والأسس العلمية فى الإختبارات المقررة للطلاب المتقدمين بما يمكنها من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية لاختيار أفضل العناصر من خيرة أبناء الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن نتيجة القبول النهائية تحددها إمكانيات الطالب وقدرته على إجتياز وتحقيق أعلى الدرجات المقررة لكل إختبار بكل حيادية ونزاهة.

حضر اختبار كشف الهيئة عدد من قادة القوات المسلحة.

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