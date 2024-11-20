الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس الأركان يشهد اختبارات كشف الهيئة للمتقدمين للالتحاق بمعهد ضباط الصف المعلمين

شعار القوات المسلحة
شعار القوات المسلحة المصرية
ads

شهد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المتقدمين للالتحاق بالدفعة (164) متطوعين بمعهد ضباط الصف المعلمين، والدفعتين (10) ذكور و(9) إناث بالمعاهد الصحية، وذلك بفرع الانتقاء والتوجيه التابع لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة.

بدأت الإجراءات بعرض تقديمى من رئيس فرع الانتقاء والتوجيه تناول كافة البيانات الخاصة بالطلاب المتقدمين والدرجات التى تحصلوا عليها أثناء تأديتهم مراحل الاختبارات المختلفة حتى وصولهم إلى كشف الهيئة.

الالتحاق بالقوات المسلحة

 

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة الطلبة المتقدمين فى عدد من الموضوعات للوقوف على مدى إدراكهم المعرفى ووعيهم الثقافى بكل ما يدور حولهم، وطالبهم بمداومة الاطلاع والارتقاء بمستوياتهم العلمية والثقافية ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم طبقًا لتخصصاتهم المختلفة، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح لينالوا شرف الالتحاق بالقوات المسلحة.

اتباع أحدث المعايير والأسس العلمية فى الإختبارات

وأكد الفريق أحمد خليفة على أن القوات المسلحة تحرص على اتباع أحدث المعايير والأسس العلمية فى الإختبارات المقررة للطلاب المتقدمين بما يمكنها من تحقيق مبدأ المساواة والشفافية لاختيار أفضل العناصر من خيرة أبناء الشعب المصرى، مشيرًا إلى أن نتيجة القبول النهائية تحددها إمكانيات الطالب وقدرته على إجتياز وتحقيق أعلى الدرجات المقررة لكل إختبار بكل حيادية ونزاهة.

حضر اختبار كشف الهيئة عدد من قادة القوات المسلحة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اركان حرب القوات المسلحة الفريق أحمد خليفة ضباط الصف المعلمين قادة القوات المسلحة معهد ضباط الصف المعلمين معهد ضباط الصف

الأكثر قراءة

خبير مصرفي يكشف توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا (فيديو)

4280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

هربا من ترامب وجحيم السياسة، قرية أوروبية تعرض منازل بدولار واحد للراغبين فى الراحة

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

مدبولي يكشف تطورات جديدة في مراجعة بعثة صندوق النقد

مدبولي: مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع إيطاليا بعد اليونان والسعودية

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

حفيدة أم كلثوم تكشف لفيتو تفاصيل سرقة قلادة ذهبية أهدتها لها جدتها

منوعات

المزيد

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

هربا من ترامب وجحيم السياسة، قرية أوروبية تعرض منازل بدولار واحد للراغبين فى الراحة

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

المزيد

خدمات

المزيد

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق؟

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

أعداد الطلاب المُتقدمين لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعي 2024/ 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أمين الفتوى: خدمة الزوجة لحماتها وأخت زوجها ليست واجبة

محمد أبو هاشم: يجوز للرجل أن يكذب على زوجته في بعض الأمور العاطفية والمشاعر فقط

السبع الشداد، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 48 من سورة يوسف

المزيد
الجريدة الرسمية