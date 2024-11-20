الخميس 21 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

حبس شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة عملة

الاتجار في النقد
الاتجار في النقد الأجنبي، فيتو

قررت النيابة العامة حبس شخصين لاتهامهما بغسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي، وذلك 4 أيام على ذمة التحقيقات.

 

ضبط شخصين بتهمة غسل 50 مليون جنيه حصيلة تجارة النقد الأجنبي 

واتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية الإجراءات القانونية حيال (شخصين) لقيامهما بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي عبر تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد بما يٌعرف بنظام "المقاصة"، ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية والتجارية وقطع الأراضي والسيارات – تأسيس الشركات).
 

 

وقدرت أفعال الغسل التي أجراها المتهمين بـ(50 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارٍ العرض على النيابة العامة
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة العامة الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي الأموال العامة جرائم الاموال العامة الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة

مواد متعلقة

حبس شخصين لإدارتهما مصنعا لإنتاج المخدرات في الإسماعيلية

حجز قضية المتهم بقتل صديقه في أوسيم للحكم

إحالة أوراق المتهم بالتعدي على طفل أوسيم للمفتي

انتقاما من والدتها، تفاصيل مقتل طفلة على يد شاب في حلوان

قاتل صديقه في أوسيم للمحكمة: شتمني بأبويا وأمي

ممثل النيابة لـ قاضي طفل أوسيم: اعدموا المتهم ليحكي التاريخ كيف تحفظ الحقوق وتصان

النيابة تستعلم عن الحالة الصحية لـ9 مصابين بحادث انقلاب سيارة في مدينة 15 مايو

موعد محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق بتهمة نشر فيديوهات مخلة

الأكثر قراءة

صندوق النقد الدولي يصدر بيانا مهما عن مصر

الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الأيام المقبلة

خبير مصرفي يكشف توقعاته لقرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة غدا (فيديو)

اشتباكات بالأيدي بين لاعبي منتخب مصر للناشئين وتونس عقب انتهاء المباراة

البنك المركزي: تحويل الأموال من الخارج بالدولار عبر إنستاباي ستدخل الحسابات بالجنيه (فيديو)

ستهاجمكم، أمريكا تمهد لضرب دولة عربية جديدة

بوتين يصدر تعليمات للجيش برفع حالة التأهب القصوى، وتوقعات بضربة روسية كبيرة الليلة

ليس عمر مرموش، نجم منتخب مصر يقترب من ليستر سيتي الإنجليزي

منوعات

المزيد

ترامب يرحب بصناع المحتوي واليوتيوبرز في البيت الأبيض

"روس كوسموس" تعتزم تأجير الأقمار الصناعية لجهات مدنية بأسعار مخفضة

هاتف آيفون يوثق لقطات من داخل فم قرش النمر

هربا من ترامب وجحيم السياسة، قرية أوروبية تعرض منازل بدولار واحد للراغبين فى الراحة

المزيد

خدمات

المزيد

الرسوم والمستندات المطلوبة لاستخراج جواز السفر

استقرار أسعار الألومنيوم اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء 20/ 11/ 2024

بكام كيلو السكر اليوم الأربعاء 20-11-2024 في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

5 محظورات خلال فترة الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية بالجامعات (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الخميس 21 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الدم في المنام وعلاقته بالتعرض لضغوط نفسية

الفرق بين الإلحاد والفكر اللاديني، خالد الجندي يكشف (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية