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"أضرار المخدرات على الشباب" ندوة تثقيفية فى سوهاج

جانب من توعيه شباب
جانب من توعيه شباب من تاثيرعلى المخدرات بالشوارع

نظمت الإدارة الصحية بدار السلام بمحافظة سوهاج اليوم الأربعاء، ندوة تثقيفية حول أضرار المخدرات على الشباب فى سوهاج، من خلال فرق الثقافة الصحية بالإدارة التى بدأت عملها اليوم بتجوال شوارع دار السلام بسوهاج ولقاء الشباب والمواطن وتثقيفهم حول تأثر المخدرات على الشباب والأضرار التى تحدث ودور الشباب فى مواجهة تلك الظاهرة.

تناولت الندوات التثقيفية فى شوارع دار السلام: تعريف المواد المؤثرة على الصحة النفسية، اضرار المخدرات على الفرد، أضرار المخدرات على الاسرة والمجتمع، دور الشباب في مواجهة مشكلة المخدرات، الجهود التي تقوم بها الدولة المصرية في مواجهة المخدرات، كيفية الاكتشاف المبكر لمرض الادمان، آليات التعامل مع مريض الادمان، المخدرات وتأثيرها على تقدم المجتمعات وبناء الدول، الدور العلاجي لصندوق مكافحة وعلاج الادمان من خلال الخط الساخن 16023 الذي يقدم العلاج في سرية تامة وبالمجان.


وقال الدكتور أحمد المهدى مدير الإدارة الصحية بدار السلام، إن صندوق مكافحة الإدمان يلعب دورًا كبيرًا في مساعدة الشباب المدمنين من خلال برامج علاجية ودعم نفسي، إضافة إلى الحملات التوعوية المستمرة التي تهدف إلى نشر الوعي في جميع الجامعات، مؤكدة أن التعاون بين المؤسسات الأكاديمية والصحية يساهم في بناء مجتمع قوي قادر على مواجهة هذه الآفة.

وأضاف المهدى أن الهدف من عقد هذه الندوات هو توعية الشباب بمخاطر الادمان والمخدرات بأنواعها وطرق المواجهة والعلاج، وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي تنفذها الإدارة الصحية بدار السلام والتي تتبناها الدولة في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن الإدمان يؤدي إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات تساهم في حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان واللؤاء عبدالفتاح سراج الدين محافظ سوهاج والدكتور عمرو دويدار وكيل وزارة الصحة بسوهاج.

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