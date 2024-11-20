الأربعاء 20 نوفمبر 2024
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مدير التعليم بدمياط: أعمال الامتحانات أمن قومي ويجب الالتزام بقوانينها

ياسر عماره وكيل وزارة
ياسر عماره وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط

عقد اليوم " ياسر عمارة" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعا موسعا بمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية والمتابعة ومديري المراحل التعليمية والتوجيهات المختلفة بحضور الدكتورة رباب زيدان وكيل المديرية.

ونقل "وكيل الوزارة" تحيات الوزير محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم بعد لقائه أمس وتحيات الوزير أيمن الشهابي محافظ دمياط للحضور.

وكيل الوزارة يؤكد: الجميع علي مسافة واحدة والمعيار الأساسي هو العمل من أجل أبنائنا الطلاب

 

وأكد "وكيل الوزارة" أن الجميع علي مسافة واحدة والمعيار الأساسي هو العمل من أجل أبنائنا الطلاب، مشيرًا أن هناك ثقة بلا حدود في الجميع إلي أن يثبت العكس متمنيًا التعاون الكامل لرفع كفاءة التعليم بدمياط.

وأوضح "وكيل الوزارة" أن أعمال الامتحانات بصفة عامة أمن قومي وخط أحمر وهناك قوانين منظمة لأعمال الامتحانات نتعامل من خلالها بكل جدية مشيرا، أن يجب التنبيه علي جميع الطلاب بأن هناك درجات سلوك ومواظبة وتقيمات أسبوعية وشهرية بإجمالي ٧٠% من درجة المادة.

وكيل الوزارة يجتمع بمديري عموم المديرية والادارات التعليمية والمتابعة ومديري المراحل التعليمية
وكيل الوزارة يجتمع بمديري عموم المديرية والادارات التعليمية والمتابعة ومديري المراحل التعليمية

 

وأكد "وكيل الوزارة" علي جميع الحضور العمل في إتجاه واحد وعدم تجاوز المسار الذي حددته الوزارة في ما يخص أعمال التقييمات مؤكدا علي جميع موجهين المواد أهمية أن تكون  واضحة ومناسبة لمستوى الطلاب، وأن تهدف إلى قياس مدى استيعابهم للمناهج الدراسية.

وكيل الوزارة: منع أي أجازات خلال فترة الامتحانات أو تحركات للمدرسين حتي نهاية الفصل الدراسي الاول

وشدد "عماره" على منع أي أجازات خلال فترة الامتحانات أو تحركات للمدرسين حتي نهاية الفصل الدراسي الاول وتصحيح التقييمات الشهرية أولا باول وتسليمها لكنترول المدرسة، ومنع استخدام التليفون المحمول أثناء فترة الامتحانات داخل المدرسة من قبل المعلمين والطلاب، بالإضافة إلى مراجعة قوائم الفصول مع إدارة الإحصاء بالإدارة وديوان المديرية، بالإضافة إلي الجداول، مشيرا أن الامتحانات الشهرية لصفوف النقل تبدأ الأربعاء ١١/٢٧ وتنتهي الثلاثاء ٢٠٢٤/١٢/٣

وعلي جانب آخر استعرضت د. رباب زيدان وكيل المديرية عدة نقاط منها إلقاء الضوء على تفعيل مبادرة ازرع شجرة وتجميل حوائط الفصول بالاستعانة بالتعليم الفني وتفعيل مبادرة أيدي بأيديكم لعلاج الطلاب الضعاف في القراءة والكتابة وتطبيق لجنة الحماية بالمدارس وإخطار المديرية وتشكيل لجنة بكل مدرسة لمقابلة أولياء الأمور مع تقديم تقرير بالفعاليات بصفة مستمرة.

 

 

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