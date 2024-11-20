محافظ سوهاج يتابع استعدادات الوحدات المحلية لاستقبال موسم الشتاء

قام اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، بجولة ميدانية تفقد خلالها مخرات السيول بمركز أخميم، واصطفاف المعدات لمراكز شمال المحافظة بمدينة طهطا، للتأكد من جاهزيتها لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، وذلك بحضور الدكتور محمد عبد الهادي نائب المحافظ، واللواء علاء عبد الجابر سكرتير عام المحافظة، والمهندس محمد طايع وكيل وزارة الري بسوهاج، والمهندس محمد صلاح رئيس مياه سوهاج، وشريف حسين رئيس مركز ومدينة المراغة.

وقد استهل المحافظ الجولة بتفقد "مخر سيل السلاموني " بمركز ومدينة أخميم، ووجه برفع أية تراكمات للقمامة أو عوائق بالمخر، والمرور الدوري عليه للتأكد من جاهزيته لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة، واتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر بيئة ضد من يلقي بالمخلفات أو القمامة بالمخرات.

كما تفقد محافظ سوهاج اصطفاف سيارات ومعدات الوحدات المحلية لمراكز "طما، وطهطا، والمراغة، وجهينة "، والمقام بمدينة طهطا، بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وهيئة الإسعاف، مؤكدا على ضرورة إجراء الصيانة والتشغيل الدوري لتلك المعدات للتأكد من جاهزيتها في حالة الطوارئ، واستعداد العنصر البشرى للتحرك السريع حال حدوث أي أزمات.

وأكد محافظ سوهاج خلال الجولة على ضرورة الجاهزية التامة لاستقبال موسم الشتاء، موجها بتفعيل غرفة العمليات الرئيسية التي تضم كافة الجهات المعنية، ومتابعة تنبؤات هيئة الأرصاد الجوية باستمرار، لافتا إلى ضرورة التنسيق الدائم بين الوحدات المحلية ومديرية الري للمرور على جميع " مخرات السيول، والبرابخ، والترع، والمصارف، والسدود، والحواجز، والبحيرات"، الموجودة بنطاق المحافظة والتي يبلغ عددها ١٢ مخر سيل، و٢٣ سد إعاقة، و٢ بحيرة صناعية، و٢ حاجز حماية، وذلك لمتابعتها وإزالة أية عوائق بها، والتأكد باستمرار من جاهزيتها.

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