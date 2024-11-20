الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

محافظ مطروح يبحث مع مركز بحوث الصحراء بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك

محافظ مطروح يبحث
محافظ مطروح يبحث مع مركز بحوث الصحراء

استقبل الدكتور حسام شوقي، رئيس مركز بحوث الصحراء، اليوم الأربعاء، اللواء أركان حرب خالد شعيب، محافظ مطروح، بمقر المركز بالقاهرة، بحضور كل من الدكتور محمد عزت، نائب رئيس المركز للمشروعات والمحطات البحثية، والدكتورة غادة حجازي، نائب رئيس المركز للبحوث والدراسات.

لقاء مركز بحوث الصحراء، ومحافظ مطروح،

تناول اللقاء سبل تعزيز التعاون بين مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح لتنفيذ الخطط التنموية الزراعية، بما يتماشى مع التكليفات السيادية للدولة. وقد تم مناقشة كيفية تنفيذ المشروعات الزراعية مع الحفاظ على الموارد البيئية، واستخدام الممارسات العلمية الحديثة لضمان استدامتها في ظل التحديات البيئية التي تواجهها عمليات التنمية في المناطق الحدودية.

وخلال الزيارة، استعرض الدكتور حسام شوقي جهود المركز في مجال التنمية الزراعية، حيث تفقد السيد المحافظ المعامل المركزية بالمركز، وتعرف على أحدث الأساليب العلمية في مجالات تحلية المياه وتحاليل المياه والتربة.

كلمة  محافظ مطروح

وفي كلمته، أعرب اللواء خالد شعيب عن تقديره لجهود مركز بحوث الصحراء في دعم مشروعات التنمية الزراعية التي تسهم في تحسين حياة المواطنين في محافظة مطروح. كما أشار إلى أهمية دعم المرأة وإبراز دورها في تنمية المجتمع المحلي.

من جانبه، أكد الدكتور حسام شوقي استمرار المركز في بذل الجهود لدعم التنمية الزراعية بمحافظة مطروح، من خلال توجيه الفرق البحثية وتنفيذ المشروعات التنموية وفقًا لاستراتيجية الدولة لتنمية المناطق الحدودية وأولويات الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح.

txt

جلسة مباحثات موسعة بين الرئيس الصيني ونظيره الفرنسي لمناقشة العلاقات المشتركة والأزمات الدولية

txt

الفيتو الأمريكي يعرقل مشروع قرار وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحفاظ على الموارد البيئية الدكتور حسام شوقي رئيس مركز بحوث الصحراء الدكتور حسام شوقي الزراعة واستصلاح الاراضي تنفيذ المشروعات التنموية رئيس مركز بحوث الصحراء ومحافظة مطروح اللواء خالد شعيب

الأكثر قراءة

4280 جنيهًا لهذا العيار، أسعار الذهب اليوم الأربعاء (آخر تحديث)

مدبولي يكشف تطورات جديدة في مراجعة بعثة صندوق النقد

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

غلق حضانة دار الرحاب بالغربية وإنهاء عمل صاحبة واقعة الاعتداء على الطفلة

انتهاء أزمة كهربا مع نادي الزمالك بعد سداد باقي الغرامة

مدبولي: مشروع مرتقب للربط الكهربائي مع إيطاليا بعد اليونان والسعودية

أبرزها تغليظ عقوبة سرقة الكهرباء وقانون المسئولية الطبية، 6 قرارات عاجلة لمجلس الوزراء

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

منوعات

المزيد

حريق هائل يلتهم مصنعا للنسيج في المغرب

بأنفاسها الأخيرة، طفلة تكشف عن هوية مغتصبها وقاتلها بالأرجنتين

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز الأبيض اليوم الأربعاء بالسوق المحلي

سعر طن القصدير اليوم الأربعاء في البورصات العالمية

انخفاض البطاطس والبصل، أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء في سوق العبور

أسعار الألومنيوم، السلندرات يسجل 140 ألف جنيه اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

بدون هزيمة.. أرقام منتخب مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

السبع الشداد، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 48 من سورة يوسف

عبد الفتاح العواري: السلام هو القاعدة الأساسية في الإسلام

رئيس جامعة الأزهر: الرسالات السماوية جاءت لتصون النفس البشرية وتعصم حرمتها

المزيد
الجريدة الرسمية