الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

السكك الحديدية تفحص قطار الشباب وتنسق مع وزارة الرياضة

قطار
قطار
ads

أخطرت الهيئة القومية للسكك الحديدية  كافة المحطات المار بها خط سير قطار الشباب، وذلك للتنسيق مع قطاع التشغيل ومع مديريات وزارة الشباب لبدء التجهيز لتحرك القطار الجمعة المقبل.

وعلى صعيد آخر قامت الهيئة باصدار تعليمات مشددة لقطاع التشغيل والهندسة لمراجعة القطار بالكامل قبل تحركة وفحصة فحص دقيق قبل تحركة الجمعة المقبل.

وتابع المهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية للسكك الحديدية، الاستعدادات الأخيرة لتشغيل قطار الشباب، والذى تم الإعلان عن تشغيله يوم الجمعة المقبل لتعريف الشباب ببلادهم.

 

انطلاق أولى رحلات قطار الشباب 

 ويأتى تشغيل القطار  إطار التعاون المشترك بين وزارة النقل ووزارة الشباب والرياضة، وتعلن الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن انطلاق أولى رحلات قطار الشباب مساء يوم الجمعة الموافق 22/11/2024 ضمن برنامج (اعرف بلدك) لتنشيط السياحة الداخلية وزيارة المعالم السياحية والأثرية بمدينتى الأقصر وأسوان بالتنسيق مع وزارة الشباب والرياضة وذلك خلال الفترة من 22/11/2024 حتى 27/2/2025 بمعدل قطارين أسبوعيًا فى الاتجاهين، حيث يقوم من القاهرة يوم الجمعة من كل أسبوع فى رحلة الذهاب على أن يعود من أسوان يوم الخميس فى رحلة العودة خلال تلك الفترة.

 

عربات قطار الشباب 

 وأكدت الهيئة أن القطار يتكون من عدد 9 عربات درجة ثانية مكيفة منهم عربة بوفيه بإجمالي 516 راكبا لكل رحلة، حيث يبلغ إجمالى عدد الرحلات 28 رحلة ذهاب وعودة من القاهرة إلى أسوان والعكس بإجمالي 14448 راكبا، على أن يقوم القطار من القاهرة مساء الجمعة الساعة 5,00 مساء والعودة من أسوان مساء الخميس الساعة 8,00 مساءًا أسبوعيًا ويقف بمحطات ( صعيد مصر - الجيزة - بنى سويف - المنيا - أسيوط - سوهاج - قنا - الأقصر - أسوان) طبقًا للجدول المرفق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر ع الهيئة القومية للسكك الحديدية الهيئة القومية للسكك تنشيط السياحة الداخلية هيئة القومية للسكك الحديدية

مواد متعلقة

مواعيد قطارات الصعيد اليوم على خطوط السكك الحديدية بالوجهين

ننشر مواعيد قطارات الصعيد اليوم على خطوط السكك الحديدية بالوجهين

مواعيد وأسعار قطارات التالجو الفاخرة اليوم

مواعيد قطارات الصعيد اليوم على خطوط السكك الحديدية بالوجهين

تعرف على مواعيد وأسعار قطارات التالجو الفاخرة اليوم

تنسيق الجامعات 2024.. مؤشرات على انخفاض تنسيق كليات القمة.. التعليم تنشر القوائم المعتمدة والسوداء.. ومد فترة التقديم لاختبار القدرات

تعرف على مواعيد قطارات الصعيد اليوم على خطوط السكك الحديدية بالوجهين

مواعيد قطارات الصعيد اليوم على خطوط السكك الحديدية بالوجهين

الأكثر قراءة

بث مباشر لمباراة البرازيل وأوروجواي في تصفيات كأس العالم 2026

السفير محمد الشناوي مُتحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة الجمهورية

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

بحضور مديري الأمن، إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 بالقاهرة والشرقية ومطروح

أخبار مصر: الذهب يفاجئ العالم، تلقي طلبات الحج السياحي، الأرصاد تحذر، إحراج ماسك أمام ترامب، قرار مرتقب بشأن ملف محمد شوقي

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

بصمة ميسي وإنهاء عالمي لـ مارتينيز، الأرجنتين يتخطى بيرو بتصفيات كأس العالم (فيديو)

انخفاض أسعار القمح والدقيق المستوردين بالأسواق والمحلي يغضب المصريين

منوعات

المزيد

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

مقابل دولار واحد، منازل إيطالية للمنزعجين من فوز ترامب

مشهد مرعب، مصرع شاب مغربي بسبب صاعقة برق

بحضور ترامب وماسك، سبيس إكس تفشل في اختبار صاروخي (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

بكام كيلو السكر اليوم الثلاثاء في الأسواق؟

المزيد

انفوجراف

المنتخبات المتأهلة لأمم إفريقيا 2025 بالمغرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية