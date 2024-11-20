أول رد من روسيا على غلق السفارة الأمريكية في كييف

أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، رفضه فكرة وقف الصراع الدائر في أوكرانيا، قائلًا إنها "لا تناسب روسيا"، في حين أكد مجددًا استعداد الرئيس فلاديمير بوتين للدخول في مفاوضات.

الإغلاق الأخير للسفارة الأمريكية في كييف

واختار المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، عدم التعليق على الإغلاق الأخير للسفارة الأمريكية في كييف اليوم الأربعاء، حيث رافق الإغلاق تحذيرات من احتمال وقوع "هجوم جوي كبير".

وردًّا على الاستفسارات حول الوضع، وجه بيسكوف الأسئلة إلى وزارة الدفاع في البلاد، متجنبًا تقديم مزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع.

وقبل قليل، أعلنت الولايات المتحدة أنها تعتزم غلق سفارتها في كييف "من باب الأخذ بالاحتياط"، محذرة من أن روسيا قد تشن هجومًا جويًّا كبيرًا على أوكرانيا اليوم، الأربعاء.

البحث عن مأوى

ووفقًا لوكالة "رويترز"، تقول السفارة إن الموظفين "تلقوا تعليمات بالاحتماء في أماكنهم"، كما طلبت من الأمريكيين في البلاد أن يكونوا مستعدين للبحث عن مأوى.

وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "تلقت السفارة الأمريكية في كييف معلومات محددة عن هجوم جوي كبير محتمل في 20 نوفمبر".

وأضافت: "وتوصي السفارة الأمريكية المواطنين الأمريكيين بالاستعداد للاحتماء على الفور في حالة الإعلان عن تنبيه جوي".

وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف لوكالة تاس الروسية للأنباء أن الخط الساخن الخاص للطوارئ بين الكرملين والبيت الأبيض، والذي تم إنشاؤه بعد أزمة الصواريخ الكوبية عام 1962، لم يعد يستخدم حاليًّا.

ووقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أمس الثلاثاء، أمرًا لتوسيع عقيدته النووية بعد أن استخدمت أوكرانيا صواريخ ATACMS طويلة المدى التي زودتها بها الولايات المتحدة في هجوم على منشأة عسكرية روسية.

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