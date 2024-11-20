خدمات تقدمها المؤسسة القومية للتيسير على حجاج الجمعيات الأهلية 2025

خدمات تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج لحجاج الجمعيات الأهلية 2025، تتابع الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي عمليات التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج لموسم 1446هـ - 2025م.

خدمات تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج لحجاج الجمعيات الأهلية 2025، وتم فتح باب التقدم لحج الجمعيات الأهلية صباح الأحد ويستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 28 نوفمبر الجاري.

ويتساءل العديد من المواطنين الراغبين لحج الجمعيات الأهلية 2025، خدمات تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج لحجاج الجمعيات الأهلية 2025، ومن خلال السطور نستعرض أهم الخدمات.

وتقدم المؤسسة القومية لتيسير الحج، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، خدمات تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج لحجاج الجمعيات الأهلية 2025، موضحة أن السفر والعودة عن طريق الجو، طبقا للاتفاق بين سلطات الطيران المدني بكل من مصر والسعودية، والإقامة بفنادق مصنفة، والتسكين طبقًا للمساحات المقررة بلوائح الإسكان السعودية وذلك عن طريق الحاسب الآلي بما يتناسب وعدد حجاج كل محافظة وسعة الفنادق.

خدمات تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج لحجاج الجمعيات الأهلية 2025

خدمات جديدة تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج لحجاج لجمعيات الأهلية 2025 ومن ضمن الخدمات المقدمة هي النقل بين مدن الحج جدة – مكة المكرمة – المدينة المنورة وبنظام الرد الواحد بالمشاعر المقدسة والتصعيد إلى عرفات مباشرة والعودة من منى ثالث أيام التشريق طبقا للقواعد المعتمدة من السلطة السعودية.

خدمات تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج لحجاج الجمعيات الأهلية 2025، وسيتم توفير الوجبات الغذائية «إفطار – غذاء» بالفنادق اعتبارا من اليوم الثاني من تاريخ الوصول فضلًا عن تحسين الخدمات ودورات المياه بكل من منى وعرفات والإقامة بالخيام في حدود المساحة التي تقررها وزارة الحج السعودي لكل حاج.

خدمات تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج لحجاج الجمعيات الأهلية 2025، كما سيجري توفير الإشراف المباشر بالاستعانة بالعناصر ذات الخبرة والمدربة لرعاية الحجاج وجميعهم من المتطوعين لخدمة الحجاج وتيسير أداء المناسك، والتوعية الدينية والرعاية الصحية بالاستعانة بالأطباء ورجال الدين من أعضاء البعثات الإشرافية بالتنسيق مع البعثات النوعية لوزارتي الصحة والأوقاف المصرية.

خدمات تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج لحجاج الجمعيات الأهلية 2025، وسيجري توفير خدمات نقل الحجاج من الفنادق إلى مطارات المغادرة بالسعودية، وفي حدود الأوزان المسموح بها، وبعثة الوزارة لرعاية الحجاج في خدمة الحجاج، وتعمل على تلقي الشكاوى، والمقترحات على مدار 24 ساعة من أجل راحة الحجاج.

طرق التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025

خدمات تقدمها المؤسسة القومية لتيسير الحج لحجاج الجمعيات الأهلية 2025، وعن خطوات التقديم لحج الجمعيات الأهلية 2025 تتضمن ما يلي:

- الدخول على الموقع الإلكتروني الرسمي لـ البوابة المصرية الموحدة للحج.

- الضغط على «طلب حج جمعيات إنترنت».

- تظهر قائمة بالشروط والأحكام التي يقر بها المتقدم لطلب حج الجمعيات الأهلية لموسم حج 1446 هـ / 2025، والتعليمات المطلوبة.

- يجب على المتقدم الاطلاع عليها جيدا والإقرار بصحة البيانات المُدرجة باستمارة طلب الحج، وبها مستويات الحج الثلاثة الأول وهو 5 نجوم والثاني أ والثالث ب.

- ثم الضغط على التالي، ويختار مديرية التضامن الاجتماعي التابع لها والإدارة والجمعية ومستوى الرحلة

_ ثم الضغط على كلمة «التالي».

- ثم الضغط على التالي وتسجيل البيانات المطلوبة، (الرقم القومي، واختبار التحقق)

_ الضغط على كلمة التالي ليبدأ بعد ذلك تدوين باقي البيانات المطلوبة.

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