"المصدرين المصريين" توقع مع البنك الافريقي للاستيراد اتفاقية "برنامج جاهزية التصدير الإقليمي"

وقعت جمعية المصدرين المصريين- اكسبولينك، اتفاقية تعاون مع البنك الافريقي للاستيراد والتصدير لبرنامج "جاهزية التصدير الإقليمي" لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأهيلها للتصدير إلى الأسواق الأفريقية، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني للمعرض الدولي للمنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات Destination Africa2024.

وقع الاتفاقية محمد قاسم رئيس مجلس إدارة جمعية المصدرين المصريين وOdy Akhanoba رئيس قطاع تنمية الصادرات بالبنك الافريقي للاستيراد والتصدير.

مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة لزيادة صادراتهم وتنمية مهاراتهم وقال محمد قاسم رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن جمعية المصدرين والبنك الافريقي للاستيراد والتصدير من خلال هذه الاتفاقية يتعاونون من أجل مساندة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لزيادة صادراتهم وتنمية مهاراتهم وخبراتهم في النفاذ إلى الأسواق.

وقال إن ذلك يتم عبر تقديم مجموعة من البرامج التدريبية، وتوفير خدمات تمويلية تكسبهم مهارات جديدة والقدرة على التصدير لأفريقيا بما بهدف إلي تعزيز نمو التجارة الخارجية مع افريقيا.



وأوضح "قاسم" أن من أهم المهارات التي يوفرها برنامج جاهزية التصدير الإقليمي، مهارات التفاوض والتسويق، واللوجستيات والجمارك وجميعها عوامل أساسية تساهم في تحفيز الشركات الصغيرة والمتوسطة على نمو صادراتهم.

توفير الدعم التمويل والخدمات التدريبية والدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة

وقال أيمن الزغبي رئيس قطاع التمويل التجارة البينية والاستثمار والشركات بالبنك الافريقي للاستيراد والتصدير، إن الاتفاقية مع جمعية المصدرين المصريين تهدف إلى توفير الدعم التمويل والخدمات التدريبية والدعم الفني للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلهم الي التصدير إلي الأسواق الأفريقية حيث يأتي ضمن البرنامج الذي أطلقه البنك بقيمة 500 مليون دولار.

وأوضح "الزغبي" أن البنك قدم تمويلات مباشرة للشركات الصغيرة والمتوسطة بقيمة 220 مليون دولار من إجمالي قيمة البرنامج..

محمد قاسم: معرض "ديستنشن أفريقيا" فرصة استراتيجية لتعزيز صادراتنا من المنسوجات والملابس الجاهزة

وشاركت جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك) عرض Destination Africa للملابس الجاهزة الذى اختتمت فعالياته مؤخرا بالقاهرة.

وأكد المهندس محمد قاسم، رئيس جمعية المصدرين المصريين (إكسبولينك)، أن معرض Destination Africa للملابس الجاهزة، يمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الصادرات المصرية في قطاع المنسوجات والملابس الجاهزة.

وقال أن معرض Destination Africa أصبح بمثابة نافذة تصديرية جديدة تدعم خطط زيادة الصادرات والنفاذ إلى الأسواق البديلة والواعدة لصناعات الملابس الجاهزة والمنسوجات والمفروشات.

الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية

ويعد المعرض هو الملتقى التجاري الأهم في القارة الأفريقية المتخصص في مجال صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والمفروشات في مصر وأفريقيا، حيث إنه يجمع مصنعي المنسوجات والملابس الجاهزة من مصر والدول الأفريقية مع المشترين الدوليين من جميع أنحاء العالم تحت سقف واحد.

وتكمن أهمية المعرض في تعزيز فرصة زيادة صادرات مصر وأفريقيا لمختلف أنحاء العالم من خلال إتاحة فرص لعقد لقاءات ثنائية للتبادل التجاري وفتح مجالات للتصدير واقتحام أسواق جديدة، حيث تقوم فكرة المعرض الاساسية علي التعاون المشترك بين الدول الأفريقية.

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