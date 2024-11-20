ضبط 30 طن مخلل فاسد في الدقهلية

وجه الدكتور تامر مدكور إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة في محافظة الدقهلية، بشن حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية بمركز ومدينة تمى الأمديد للتأكد من سلامة المعروض بها حفاظًا على صحة المواطنين.

حملة مكبرة على عدد من المنشآت الغذائية

ترأس الحملة الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى يرافقه الدكتورة لبني عابد مدير إدارة الاغذية والدكتورة إسراء لطفي مدير إدارة تمي الأمديد بالإضافة إلى الدكتورة عبير جبر وكيل وقائي الإدارة والدكتورة مايسة بدوي منسق التطوير وفريق مراقبة الأغذية بإدارة تمي الأمديد.

ضبط 30 طن مخلل جزر تبين من الفحص المبدئى جود عفن



أسفرت الحملة عن ضبط 30 طن مخلل جزر تبين من الفحص المبدئي وجود عفن ورائحه كريهه وديدان علاوة على نصف طن ملح لوجود تكتلات به و17 كيلو لحمة مفرومة مجهولة المصدر بدون بيانات ونحو 17 كيلو استربس دجاج حار منتهية الصلاحية بثلاجة مجمدات.

نتائج المضبوطات في الحملات

وصرح الدكتور تامر الطنبولى وكيل المديرية للطب الوقائى أن الحملة تفقدت أحد معامل الألبان حيث تم ضبط 129 كليو جرام من معجون جبن مطبوخ قابل للفرد بعدد 57 عبوة وكذلك معجون جبن مطبوخ رومي عبارة عن 30 عبوه بلاستيكيه بإجمالي 67 كليو جرام بالإضافة إلى ضبط مِش مخلوط بإجمالي 27 كيلو وقشدة مائدة نباتي الدهن الكيان عبارة عن 45 عبوه بلاستيكيه بإجمالي 101 كيلو تقريبا.



وأكدت الدكتورة لبنى عابد أنه تم المرور على أحد محلات بيع المواد الغذائية وتم ضبط خل أبيض بعدد 60 كرتونة لاشتباه في عدم الصلاحية وتحرير 5 محاضر لعدم وجود شهادات صحية بناء على القرار 97 لسنة 67 وخمس محاضر نقص اشتراطات صحية للقرار 96.

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