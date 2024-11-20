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ثقافة وفنون

40 مليون جنيه إيرادات فيلم الهوى سلطان خلال أسبوعين

منة شلبي وأحمد داوود
منة شلبي وأحمد داوود

استطاع فيلم “الهوى سلطان”، بطولة أحمد داود ومنة شلبي، تحقيق إيرادات خلال أسبوعين من طرحه بدور العرض السينمائية وصلت لـ"40" مليون جنيه، وحقق في إيرادات ليلة أمس فقط  2 مليون و244 ألف جنيه.

فيلم الهوى سلطان 

 تدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” في إطار رومانسي اجتماعي لايت عن العلاقات والحب بين الأصدقاء بشكل رومانسي كوميدي، وتم تغيير اسم الفيلم  3 مرات من “قاعة الأوركيد”، ثم لـ“سارة وعلى”، حتى استقر على “الهوى سلطان”.

 

أبطال فيلم الهوى سلطان

 الفيلم بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجي، سوسن بدر، خالد كمال، نورين أبو سعدة، عماد رشاد، فدوى عابد، من إخراج هبة يسري. 

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