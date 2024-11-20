بوتين يصدر تعليمات بضمان أمن جميع المنشآت الحيوية بما فيها جسر القرم

أعلن الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أصدر تعليمات بتأمين جميع المنشآت الحيوية، بما فيها جسر القرم.

تنفيذ هجمات بصواريخ بعيدة المدى

وقال بيسكوف للصحفيين معلقًا على تقرير "جلوبال ديفينس كورب" عن احتمال عبور مضيق كيرتش وتنفيذ هجمات بصواريخ بعيدة المدى: "القائد الأعلى للقوات المسلحة أصدر منذ مدة تعليمات باتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان أمن جميع المنشآت الحيوية للبنية التحتية، بما في ذلك الجسر جسر القرم.

وأوضح الناطق باسم الكرملين أن الرئيس الروسي أكد مرارًا استعداده لإجراء مفاوضات بشأن أوكرانيا.

وفي تعليقه حول ما نشرته وكالة "رويترز" بشأن الاتصالات المحتملة بين بوتين والرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لمناقشة القضايا الأوكرانية، قال بيسكوف للصحفيين: "لقد صرح الرئيس مرارًا أو بالأحرى باستمرار أنه مستعد للاتصالات والمفاوضات".

السيناريوهات المحتملة لوقف الصراع

وقال بيسكوف: إن خيارات "تجميد" الصراع في أوكرانيا غير مقبولة بالنسبة لروسيا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة أمر هام بالنسبة لموسكو.

وأضاف بيسكوف للصحفيين معلقًا على تقرير وكالة "رويترز" عن السيناريوهات المحتملة لوقف الصراع: "خيار "تجميد" الصراع لا يناسبنا، نحتاج إلى تحقيق أهدافنا التي يعلمها الجميع جيدًا".

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