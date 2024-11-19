الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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خارج الحدود

بعد قرار بوتين، الكرملين يوضح كيفية استخدام روسيا للرد النووي

الكرملين،فيتو
الكرملين،فيتو

 كشف دميتري بيسكوف أنه بموجب العقيدة النووية الجديدة، فإن استخدام القوات المسلحة الأوكرانية للصواريخ الغربية غير النووية ضد روسيا، قد يستلزم ردا نوويا.

الكرملين يوضح آلية استخدام النووي

 وجاءت تصريحات بيسكوف كالتالي:

تعتبر روسيا استخدام الأسلحة النووية كقرار قسري، وأن تحديث العقيدة النووية كان ضروريا حتى تتماشى الوثيقة مع الوضع السياسي الراهن.

وتابع: لطالما اتخذت روسيا الاتحادية موقفا مسؤولا وتبذل جهودا للحد من التهديد النووي.

وأضاف: تم نشر العقيدة النووية المحدثة لروسيا الاتحادية في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن الجيش الروسي يراقب الوضع عن كثب وسط منشورات عن خطط لاستخدام صواريخ ATACMS في منطقة كورسك.

وأوضح: تجري العملية الخاصة في سياق الحرب التي يشنها الغرب ضد روسيا الاتحادية، وستستمر حتى تحقيق أهدافها.

 

بوتين يقر باستخدام العقيدة النووية

وكان أقر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمرسوم له صدر اليوم الثلاثاء العقيدة النووية المحدثة للبلاد.

وجاء في المرسوم الرئاسي أنه "بهدف تحسين سياسة الدولة الروسية في مجال الردع النووي "أقرر اعتماد (وثيقة) "أسس سياسة الدولة للاتحاد الروسي في مجال الردع النووي".

 

موعد دخول المرسوم حيز التنفيذ

ويدخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من تاريخ توقيعه اليوم 19 نوفمبر.

 

أبرز بنود العقيدة النووية الروسية المحدثة:

 العدوان على روسيا وحلفائها من قبل دولة غير نووية وبدعم من دولة نووية سيعتبر هجوما مشتركا.

استعداد روسيا وتصميمها على استخدام الأسلحة النووية سيضمن الردع النووي
يمكن لروسيا استخدام الأسلحة النووية في حالة وجود تهديد خطير للسيادة وسلامة الأراضي لها ولبيلاروس.
تتضمن العقيدة النووية المحدثة تحديد العدو الذي يقصده الردع النووي
من شروط استخدام الأسلحة النووية إطلاق الصواريخ الباليستية على روسيا
توفير الأراضي والموارد للعدوان على روسيا هو أساس لاستخدام الردع النووي ضد مثل هذه الدولة

ويأتي هذا وسط أخبار وتقارير عن قرار إدارة بايدن السماح لأوكرانيا بضرب العمق الروسي بصواريخ ATACAMS الأمريكية. 

 

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القوات المسلحة الأوكرانية العقيدة النووية دميتري بيسكوف بيسكوف

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