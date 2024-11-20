زكية رشاد رئيسًا لمهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة 2025

أعلن الباحث والكاتب عبدالله الصاوي، مؤسس ومديرمهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة؛ عن اختيار المهندسة زكية رشاد، رئيسًا للدورة الثانية للمهرجان، المقرر إقامة فعالياتها بمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة في الفترة من 5 فبراير إلى 13 مارس 2025، بمشاركة أكثر من 150 رسام كاريكاتير من مختلف أنحاء العالم.

وأشار الصاوي؛ إلى أن اختيار المهندسة زكية رشاد، جاء باجماع مجلس أمناء مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري – الجهة المنظمة للمهرجان – وذلك عرفانًا وتقديرًا من المؤسسة لما قدمته زكية رشاد، في مجال العمل العام بشكلٍ عام، وما يخص قضايا المرأة البحراوية بشكلٍ خاص، على مدار أكثر من أربعة عقود، حيث شغلت العديد من المناصب داخل محافظة البحيرة ومنها عضو المجلس الإقليمي للسكان، عضو المجلس الإقليمي لمحو الأمية، عضو اللجنة العليا للتخطيط العمراني، عضو مجلس إدارة بعدد من الجمعيات الأهلية، مقررة لجنة تيسير برامج التمكين الاقتصادي للمرأة المعيلة، أمين عام جامعة دمنهور وتشغل حاليًا منصب مقررة المجلس القومي للمرأة بالبحيرة.

ومن جانبها أعربت المهندسة زكية رشاد، عن سعادتها وشكرها لمؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، على ثقتهم فيها، وعلى ما تقدمه المؤسسة من أنشطة وفعاليات متميزة منذ انشائها بغرض الحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، والتعريف الصحيح بتاريخ رواده الأوائل، من خلال إقامة العديد من المعارض والمسابقات الدولية والمبادرات، على مدار العام داخل مصر وخارجها.

وأوضحت المهندسة زكية رشاد، أنها تابعت الدورة الأولى للمهرجان العام الماضي وعدد من الأنشطة الأخرى التي أقامتها المؤسسة بمدينة دمنهور، باهتمامٍ بالغ، نظرًا للدور الكبير الذي يمكن أن يلعبه فن الكاريكاتير، في إلقاء الضوء ومحاولة معالجة قضايا المرأة المصرية المختلفة، بطريقة ساخرة وخطوط موجزة وبسيطة، مما يجعله الفن الأقرب للمثقفين والبسطاء من الناس على حدٍ سواء، فكما يقولون فإن الصورة تغني عن ألف كلمة.

وأكدت المهندسة زكية رشاد، على الأهمية الكبيرة التي يمثلها مهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة، كونه المهرجان الدولي الوحيد في مصر والشرق الأوسط المعني في المقام الأول والآخير بمناقشة قضايا المرأة من خلال فن الكاريكاتير، وأنها ستعمل جاهدة خلال الفترة القادمة بالتعاون مع الجهة المنظمة واللجنة العليا للمهرجان، ومحافظة البحيرة، والمجلس القومي للمرأة، وعدد من الشركاء داخل محافظة البحيرة وخارجها؛ على الخروج بالدورة الثانية للمهرجان، في أفضل صورة ممكنة، تليق بريادة مصر وتاريخها الطويل في مجال الكاريكاتير، وباسم مدينة دمنهور ومحافظة البحيرة.

جدير بالذكر أن مهرجان دمنهور الدولي لكاريكاتير المرأة، هو أول مهرجان من نوعه في مصر والشرق الأوسط، معني بقضايا المرأة، أسسه الباحث والكاتب المُتخصص في تاريخ الكاريكاتير المصري/ عبدالله الصاوي، وتنظمه مؤسسة عبدالله الصاوي للحفاظ على تراث الكاريكاتير المصري، وأقيمت دورته الأولى بمدينة دمنهور في شهر مارس من العام الماضي، بمشاركة 150 رسام كاريكاتير، من 50 دولة حول العالم، وكانت فرنسا هي ضيف شرف الدورة الأولى للمهرجان، وتم تكريم رسامة الكاريكاتير الفرنسية الشهيرة تراكس، وذلك تحت رعاية وبحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة السابق.

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