وعد كامل أبو علي للاعبي المصري حال الفوز على الزمالك

وعد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري ،لاعبي الفريق الكروي بالنادي بصرف مكافآت خاصة لهم حال تحقيق الفوز علي الزمالك في مواجهة الفريقين بالدوري المصري الممتاز.

وجاء ذلك خلال زيارة رئيس النادي المصري لمعسكر الفريق الحالي بالقاهرة استعدادًا لمواجهة الزمالك.

ووعد كامل أبو علي بصرف مكافآت خاصة للاعبي المصري من جيبه الخاص.

موعد مباراة الزمالك والمصري



ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وعقد رئيس النادي المصري مساء امس الإثنين، اجتماعًا مطولًا مع علي ماهر المدير الفني للفريق، علي هامش معسكر الفريق الحالي بالقاهرة، وذلك بحضور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول ومحمد عبد الكريم المدرب العام للفريق.

جلسة كامل أبو علي وعلي ماهر



وخلال الاجتماع اطمأن كامل أبو علي من علي ماهر على كافة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة، والتي ستشهد العديد من المباريات الهامة للفريق سواء ببطولة الدوري الممتاز أو بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.



كما استمع كامل أبو علي إلى كافة تصورات علي ماهر عن المرحلة المقبلة ومتطلبات الفريق وأوضاعه الفنية والإدارية.

وطالبه كامل أبو علي بضرورة بذل الجميع داخل الفريق قصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة حرصًا على تحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة والتي لا تتوانى عن مؤازرة الفريق ودعمه.

فيما أعرب علي ماهر عن شكره الكبير لرئيس النادي الذي يتابع كافة المستجدات داخل الفريق عن كثب، مؤكدًا أن دعمه الكبير ومن خلفه مجلس إدارة النادي المصري يلقي بمسؤوليات كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين الذين يشعرون بمدى الدعم الكبير الذين يجدونه من الأب الروحي كامل أبو علي.

ترتيب الزمالك والمصري بجدول الدوري



ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد أربع نقاط.

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