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رياضة

كامل أبو علي يجتمع مع المدير الفني للمصري

كامل أبو علي وعلي
كامل أبو علي وعلي ماهر، فيتو

عقد كامل أبو علي رئيس مجلس إدارة النادي المصري، مساء اليوم الإثنين، اجتماعًا مطولًا بـ علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي، علي هامش معسكر الفريق الحالي بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور محمد موسى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الفريق الأول ومحمد عبد الكريم المدرب العام للفريق.

جلسة كامل أبو علي وعلي ماهر 

وخلال الاجتماع اطمئن كامل أبو علي من علي ماهر على كافة استعدادات الفريق للمرحلة المقبلة، والتي ستشهد العديد من المباريات الهامة للفريق سواء ببطولة الدوري الممتاز أو بدور المجموعات من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية..

كما استمع كامل أبو علي إلى كافة تصورات علي ماهر عن المرحلة المقبلة وكافة متطلبات الفريق وأوضاعه الفنية والإدارية.

هذا وأكد كامل أبو علي لعلي ماهر على ضرورة بذل الجميع داخل الفريق لقصارى جهدهم خلال الفترة المقبلة حرصًا على تحقيق طموحات جماهير المصري العظيمة والتي لا تتوانى عن مؤازرة الفريق ودعمه.
فيما أعرب علي ماهر عن شكره الكبير لـ كامل أبو علي والذي يتابع كافة المستجدات داخل الفريق عن كثب، مؤكدًا أن دعم سيادته الكبير ومن خلفه مجلس إدارة النادي المصري يلقي بمسئوليات كبيرة على الجهاز الفني واللاعبين الذين يشعرون بمدى الدعم الكبير الذين يجدونه من الأب الروحي كامل أبو علي

موعد مباراة الزمالك والمصري 

 ويلتقي فريقا الزمالك والمصري في الثامنة مساء السبت الموافق الثالث والعشرين من نوفمبر الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة ببطولة الدوري المصري الممتاز.

ترتيب الزمالك والمصري بجدول الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثاني بجدول الدوري الممتاز برصيد 6 نقاط بينما يحتل المصري المركز الرابع برصيد أربع نقاط

 

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