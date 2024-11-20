خبير قانون دولي يوضح شروط وضمانات الهدنة في الحروب

قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي: إن الضرورة تقتضي أثناء القتال إلى وقفة هدنة مؤقتًا لأغراض مختلفة منها إغاثة الجرحى الموجودين في الميدان، ونقل جثثهم ودفنهم، وهنا يعقد المتحاربون اتفاقًا لوقف إطلاق النار، وهو اتفاق عسكري مؤقت وليست له صفة سياسية، ولا ينص في ذلك الاتفاق على شروط ذات طابع سياسي، خلافًا لاتفاقات الهدنة ذات الطابع السياسي العسكري.



غزة

مجلس الأمن يقوم بإصدار قراراته في شأن حفظ السلم

وأكد فى صفحته على مواقع التواصل الاجتماعى أنه رغم أن الغالب أن يتم الاتفاق بين المتحاربين وبإرادتهم السياسة الحرة، إلا أنه وفي الآونة الأخيرة وفي الحالات التي من شأنها استمرارها تهديد السلم والأمن الدوليين، نجد أن مجلس الأمن يقوم بإصدار قراراته في شأن حفظ السلم والأمن الدوليين وإعادتهما لنصابهما، وتتضمن مثل هذه القرارات الأمر بوقف إطلاق النار من جانب المتحاربين.

ومن أشهر الحالات التي اضطلع فيها مجلس الأمن بإصدار قرارات تقضي بوقف إطلاق النار بين المتحاربين في هذا الشأن في حرب أكتوبر عام 1973، والحرب اللبنانية الإسرائيلية عام 2006.

الوقف المؤقت لإطلاق النار

وواصل حديثه قائلًا: يَتسم الوقف المؤقّت للأعمال العدائية العسكرية بين المتحاربين بالمزيد من عدم الرسمية، ويمكن أن يكَون خُطوة أولية تجاه الوصول إلى اتفاق أكثر رسمية، وقد تفسر عبارة " الوقف المؤقت لإطلاق النار " بحسبانها مرادفة لعبارة " الوقف المؤقت للأعمال العدائية " أو "وقف إطلاق النار "وتأسيسًا على ذلك؛ تُفسر هذه العبارة بأنها وقف مُتفق عليه للقتال، محليًّا كان أم عامًّا خلال فترة زمنية من زمن النزاع المسلح، وليس بالضرورة أن ينهي هذا الاتفاق النزاع المسلح بين الأطراف المتحاربة سواء بحكم القانون أو بحكم الواقع.

على الجانب الآخر، تَعني الهدنة في معناها القانوني، اتفاقا يتم بمقتضاه وقف عمليات القتال بين الأطراف المتحاربة، وهو اتفاق سياسي عسكري يؤدي غالبًا إلى وقف القتال لفترة طويلة نسبيًا، مقارنة باتفاق وقف إطلاق النار.

الدمار فى غزة

الهدنة لا تعني إنهاء حالة الحرب

وواصل حديثه قائلًا: وإن كانت الهدنة لا تعني إنهاء حالة الحرب، واتفاق الهدنة عمل ذو طابع سياسي بجانب صفته العسكرية، يلجأ إليه المتحاربون توطئةً لعقد الصلح؛ لذلك فالذي يملك عقد الهدنة حكومات الدول المتحاربة ذاتها، ويتولى الأمر في شأن الهدنة وفي تحديد شروطها ممثلون عن أطراف الاتفاق يعينون خصيصا لذلك، ولا تصبح الهدنة ملزمة إلا إذا أقرتها حكومات الدول الأطراف فيه.

كيف يتحدد مضمون الهدنة من قِبل أطرافها ؟

وتابع: يتحدد مضمون الهدنة من قِبل أطرافها، وهو قد يشمل، إضافة للأعمال المحظورة، إنشاء مناطق منزوعة السلاح كما تم في اتفاق الهدنة الشهير عام 1953 بعد انتهاء الحرب الكورية، والذي أنشأ المنطقة منزوعة السلاح شمال وجنوب خط العرض 38، وإنشاء مناطق دفاعية، وتبادل أسرى الحرب، ويُعد أي إخلال جَسيم بشروط الهدنة الواردة في اتفاقها من جانب أحد الطرفين يعطي الطرف الآخر الحق في نقضها ويعتبرها منتهية، وله في حالة الضرورة القصوى أن يستأنف القتال مباشرة، وفضلا عن ذلك فإن هذا الانتهاك ومخالفة شروط الهدنة، يرتب المسؤولية الدولية على الدولة المخالفة بوصفها ارتكبت مخالفة لالتزاماتها الدولية، أما إذا كان الإخلال من الأفراد من تلقاء أنفسهم وبإرادتهم المحضة، أي دون تلقي أوامر قيادية عليا من رؤسائهم، فللطرف الآخر أن يطلب فقط معاقبة المسئولين، ودفع تعويض عن الأضرار التي نتجت عن هذا الإخلال.

وأكد أن الهدنة مهما طال أمدها لا تعني إلا مجرد وقف القتال بين أطرافها ولا تنهي قانونا حالة الحرب القائمة بينهم، فحالة الحرب لا تنتهي قانونا إلا بتوقيع معاهدة سلام مثل التي أنهت الحرب بين إسرائيل ومصر والتي أبرمتها الدولتين في مارس 1979، ومعاهدة وادي عربة عام 1994 التي أنهت الحرب بين إسرائيل والأردن.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا