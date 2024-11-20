من الأولى بمحمد صلاح؟!

لماذا نلوم على بلاد عربية شقيقة أنها تبادر للاستثمار في القوى الناعمة لمصر سواء في الفن أو الرياضة أو أشياء أخرى لم يكن استثمارها يكلفنا شيئا سوى قليل من الاهتمام وكثير من الرعاية والصبر.. والأهم هو إرادة النجاح بحب وإيمان بقدرة بلدنا على الإنجاز والتفوق!



فمثلا استضافت الإمارات العربية نجمنا العالمي الموهوب محمد صلاح في معرض كتاب الشارقة العالمي بحشود كبيرة واستقبال اسطوري يليق بإبن مصر المتألق ليحكى تجربته مع الاحتراف والنجاح والقراءة.. والسؤال ألم تكن مصر أولى بأبنائها الذين تربوا على خيراتها؟ ألسنا في حاجة لقدوة صالحة محبوبة بحجم صلاح وموهبته ونجاحه ليحاور شبابنا ويحكي لهم تجربته مع الحياة ليشحذ همتهم ويشد من أزرهم في ظروف بالغة الصعوبة؟

وكيف تحدى صلاح ما هو أصعب.ونجح فيما فشل فيه أقرانه من شباب مصريين سبقوه إلى أندية أوروبية لكن سرعان ما انطفأ توهجهم وعادوا أدراجهم يجرون أذيال الخيبة.. بينما قبل صلاح التحدى فتعلم لفة القوم وبذل أقصى الجهد تدريبا وبين جنبات المستطيل الأخضر حتى حفر إسمه بأحرف من نور في الدوريات الأوروبية.. هل فكر أحد أن يدعوه لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.. كما فعلت الشارقة.. ماذا ستكلفنا مثل هذه الدعوة.. أم أن زامر الحي لا يطرب؟!



تصريحات صلاح في الإمارات تستحق أن تروى، ففيها دروس مجانية تكشف للناس أسرار النجاح الذي حتما لا يولد من فراغ فقال مثلا أنه حينما احترف في بازل السويسري وجد اللاعبين هناك قبل التمرين بساعة يذهبون إلى الجيم ثم يقومون بعدها بعمل استشفاء.. يقول صلاح: سألت نفسي ليه بيعملوا كده؟



بدأت أسأل وأفهم ليه بيعملوا كده عشان فـي مصر مفيش حد كان بيعمل كده أنا سألت عشان عايز أنجح زيهم! بعدها قلت لنفسي لا أنا عايز أعمل حاجة احسن من اللي هما فكروا فيها، عايزهم هما يبصوا علينا إحنا!

أنا -والكلام لصلاح- في الإجازة باشتغل أكتر من أيام العمل الاعتيادية باتمرن مرتين في اليوم في خلال 10 سنوات مُتتالية! دايمًا أقول لـمكة بنتي إن النجاح بييجي من داخلك مش من كلام الناس عنك وببعتلها فيديوهات خاصة بالفكرة دي!



ولما سئل محمد صلاح عن عمر مرموش زميله المتألق في الدوري الألماني قال أنا لا أحب فكرة المقارنات، متقارنهوش بيا عشان متحطهوش تحت ضغط خلوا مرموش يستمتع بـتجربته ويعمل حاجة مختلفة عني!



محمد صلاح أكبر دليل على أنه لا نجاح دون عقلية واعية ومبدعة، فالنجاح الذي يحدث مصادفة ليس شيئا حقيقيا بل هو بالونة مُدة صلاحيتها قليلة.. مدة صلاحية كوب زبادي أيامها معدودة فـي الحياه 14 يوما وتختفي للأبد!

صلاح إختار البقاء على القمة أكثر من 10 سنوات ولم يختر طريق الصدفة ولا طريق الرفاهية ولا طريق الجهل وقلة الحيلة!



صلاح إختار يشقي ويعرف ويتعلم.. صلاح إختار يشتغل ويصم أذنيه عن كلام الناس.. صلاح اختار يبني عقله وجسمه.. إختار يكون ناجح حقيقي مش ناجح وهمي.. صلاح هو إثبات إن الموهبة لوحدها مش كفاية.. الموهبة لوحدها لا تضعك علي القمة لـمدة سنين.. لكن الموهبة والاجتهاد والعقلية والأهم الأخلاق والتواضع وحب الخير للناس كل ده يخليك علي القمة سنين وسنين.



صلاح في رأيي أنجح لاعب كرة قدم عربي وأفريقي وهو واحد من أنجح لاعبي العالم في تاريخ كرة القدم على الإطلاق.. مسيرة محمد صلاح درس مهم وملهم لكل إنسان يريد أن ينجح.. صلاح نجح ولم ننجح نحن للأسف في استثمار هذا النجاح!

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