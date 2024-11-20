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رياضة

غيابات بالجملة للأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري

الاهلي،فيتو
الاهلي،فيتو

الاهلي، تستعد الأندية لانطلاق بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء  فترة التوقف الدولي وخوض  منتخب مصر مباراتان أمام كاب فيردي وأخرى مع  بوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أفريقيا وانتهت كلتا المباراتين بالتعادل.

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري 

 

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل 22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

غيابات الاهلي أمام الاتحاد السكندري 

ويعاني الاهلي من عدة إصابات أهمها رامي ربيعة والذي أصيب في العضلة وانتظم اللاعب في التدريبات الجماعية إلا أن الجهاز الفني يخشى من تجديد إصابة اللاعب ويخشى استعجاله في العودة.

كما يستمر غياب المغربي أشرف داري، مدافع الفريق، عن التواجد في مباريات الأهلي بسبب إصابة في كاحل القدم.

كما تعرض الثنائي كريم نيدفيد ووسام أبو علي للإصابة خلال الساعات الأخيرة الماضية في  الركبة، إذ جاءت إصابة نيدفيد في تدريبات الأهلي فيما جاءت إصابة أبو علي خلال تواجده في معسكر منتخب فلسطين.

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

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