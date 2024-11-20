متخصص في الشأن الأفريقي يكشف الجهود الأمريكية لإنقاذ نظام آبي أحمد

كشف الدكتور رمضان قرنى، الخبير المتخصص بالشأن الافريقى الجهود الأمريكيـة لـ "إنقاذ" نظـام "آبي أحمد" في ضوء تفاقم أزمات النظام السياسي الإثيوبي على العديد من الجبهات الداخلية والخارجية "استمرار الصراع في تيجراي، والصراع العسكري مع إقليم أمهرة، والخلافات مع مصر والسودان بشأن سد النهضة، ومع الصومال وجيبوتي بشأن القاعدة العسكرية في إقليم أرض الصومال".

وأشار إلى أن الإدارة الأمريكية سعت إلى تقديم الدعم والمساندة السياسية والدبلوماسية إلى حكومة "آبي أحمد"، من خلال إيفاد وفد أمريكي رفيع المستوى إلى أديس أبابا، ناقش الصراعات العسكرية المستمرة في منطقتي أمهرة وأوروميا، وكذلك الجهود المبذولة لتعزيز نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج في تيجراي.



ابى احمد

وفد أمريكي يزور إثيوبيا

وقال فى تصريح لـ فيتو: تبدو أهمية زيارة الوفد الأمريكي وتوقيتها في ضوء العديد من الاعتبارات كالتالي:

أولا: طبيعة الوفد الأمريكي وتركيبته العسكرية والأمنية، حيث ضم السفير إرفين ماسينجا، ونائب مساعد وزير الخارجية جوشوا سبيرا، ونائب مساعد وزير الدفاع مورين فاريل، واللواء تود كاشمان، والمدير مايكل توماسزيويتش.

ثانيا: محورية الدور الإثيوبي، من وجهة النظر الأمريكية، في منطقة القرن الأفريقي، والتعويل الأمريكي عليه في حفظ النظام والأمن بالمنطقة، نموذج "شرطي القرن الأفريقي".

ثالثا: تلطيف الأجواء مع الطرف الإثيوبي عقب إثارة وزير الخارجية الأمريكي مخاوف وقلق الإدارة الأمريكية بشأن تصاعد العنف في إقليم ـأمهرة.

رابعا: تلاف أزمات نظام "آبي أحمد" مع حلفاء واشنطن الاستراتيجيين، الصومال ومصر وجيبوتي.

وبالرغم من الخلافات الأمريكية الإثيوبية في ولاية ترامب الأولى بشأن سد النهضة، وحجب مساعدات عن إثيوبيا على خلفية الصراع في تيجراي، إلا أنه يرجح استمرار الدعم الأمريكي لنظام آبي أحمد بالنظر إلى:

- القناعة الأمريكية بأهمية الحفاظ على نظام آبي أحمد، ورفض سقوط النظام في إثيوبيا، خشية تدهور الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي.

- حاجة الإدارة الأمريكية إلى الجهود الإثيوبية في ملفات الصومال، ومكافحة الإرهاب بالقرن الأفريقي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا