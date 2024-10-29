متخصص بالشأن الأفريقي يكشف خطورة تعليق جبهة تحرير أوغادين مشاركتها بالحوار الوطني الإثيوبي

قال الدكتور رمضان قرنى، المتخصص في الشأن الأفريقى، إن استمرارا لأزمات النظام السياسي في إثيوبيا، أعلنت جبهة تحرير أوغادين تعليق مشاركتها في الحوار الوطني الإثيوبي، متهمةً الحزب الحاكم في المنطقة الصومالية بانتهاك الاتفاقيات الموقعة.



تصاعد الاشتباكات بين إثيوبيا وقوات "فانو"

وأوضح فى تصريح لـ فيتو: تبدو أهمية وخطورة هذا الإعلان في ضوء العديد من التطورات على الساحة الإثيوبية، من أبرزها:



أولا: تهديد قيادة الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين بإعادة تقييم اتفاق السلام المبرم مع الحكومة الإثيوبية في عام 2018، الذي أنهى أكثر من عقدين من النزاع المسلح.



ثانيا: تصاعد الاشتباكات بين القوات المسلحة الإثيوبية وقوات "فانو"، واستمرار المعارك العنيفة على مشارف العاصمة أديس أبابا، ما جعل الحكومة تنشر قوات إضافية لتأمين المدينة والمناطق المحيطة بها.



ثالثا: استمرار أزمات النظام الإثيوبي في إقليمي الأورومو وتيجراي.



التوتر بين الحكومة الإثيوبية والعديد من الأحزاب الصغيرة

رابعا: التوتر بين الحكومة الإثيوبية والعديد من الأحزاب الصغيرة، عقب إعلان مجلس الانتخابات الإثيوبي تعليق عمل 11 حزبًا سياسيًّا، من أبرزها أحزاب جيديو الديمقراطية الشعبية، وهرر الديمقراطي، وحزب غدًا لتحرير أورومو، وحركة تحرير شعب ولايتا، والحركة الديمقراطية الوطنية غامبيلا، إلى جانب أحزاب أخرى.



فشل السياسات الحكومية على صعيد الإدماج الوطني

خامسا: فشل السياسات الحكومية على صعيد الإدماج الوطني وإعادة التوطين، وخاصة في الأقاليم ذات الطبيعة العرقية " الصومال الإثيوبي- جامبيلا- تيجراي".

الأزمات تسهم في تكريس فشل نظام أبي أحمد في تحقيق الاندماج الوطني

وتابع: من المرجح أن تسهم تلك الأزمات في تكريس فشل نظام أبي أحمد في تحقيق الاندماج الوطني والإقليمي، وهو الشعار السياسي الذي ظل يقدمه رئيس الوزراء خلال السنوات الماضية، ومن التوقع أن تسهم تلك الأزمات في زيادة الضغوطات على النظام الإثيوبي خاصة في ضوء التقارير الدولية التي تتحدث عن فشل في تحقيق نجاحات في ملف حقوق الإنسان (سجلت البلاد 177 حادث عنف سياسي و479 حالة وفاة).

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