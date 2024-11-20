البابا تواضروس يتلقى تقريرا عن الخدمة في إيبارشيات المهجر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، ثلاثة الآباء الأساقفة، من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بدول المهجر.

اطمأن قداسة البابا تواضروس الثاني منهم على سير الخدمة في ايبارشية كل منهم، وناقش معهم بعضًا منها.

والاباء الأساقفة الذين استقبلهم قداسة البابا تواضروس الثاني على الترتيب، هم أصحاب النيافة، الأنبا دميان أسقف شمالي ألمانيا ورئيس دير السيدة العذراء والقديس موريس بهوكستر، والأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، والأنبا بولس أسقف أوتاوا ومونتريال وشرقي كندا.

أهمية تطوير الخدمة

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في المقر البابوي بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، خمسة من الآباء الأساقفة، من بينهم أربعة أساقفة من إيبارشيات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في الخارج، بالإضافة إلى أسقف إيبارشية من داخل مصر.

وخلال اللقاء، ناقش قداسته مع الأساقفة مجموعة من القضايا المتعلقة بالعمل الرعوي في إيبارشياتهم ومناطق خدمتهم، مشددًا على أهمية تطوير الخدمة وتلبية احتياجات الشعب القبطي في كل مكان.

واستقبل البابا تواضروس الثاني على الترتيب أصحاب النيافة، الأنبا باڤلوس، أسقف اليونان، والأنبا لوقا، أسقف سويسرا الفرنسية وجنوبي فرنسا، والأنبا جابرييل، الأسقف العام والنائب البابوي في نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأنبا أنيانوس، أسقف بني مزار والبهنسا بمحافظة المنيا، والأنبا كاراس، أسقف بنسلفانيا وديلاوير وميريلاند ووست فرجينيا.

يأتي هذا اللقاء في إطار متابعة قداسة البابا تواضروس للخدمة الرعوية في مختلف الإيبارشيات، سواء داخل مصر أو في المهجر، وتأكيده على التواصل المستمر مع الآباء الأساقفة لضمان تعزيز العمل الكنسي ورعاية أبناء الكنيسة في جميع أنحاء العالم.



البابا تواضروس: قانون بناء الكنائس خطوة محورية في تاريخ مصر الحديث







أكد قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في تصريحات صحفية أدلى بها اليوم، أن الوطن يمثل أسمى القيم في حياة الإنسان، مشددًا على أن الاستقرار والسلام هما الأساس الذي لا يمكن الاستغناء عنه، مهما كانت الأزمات التي قد يواجهها المجتمع.

واسترجع البابا لحظة تنصيبه كبطريرك قبل 12 عامًا، واصفًا إياها بأنها كانت اختبارًا حقيقيًا نظرًا للظروف الصعبة التي مر بها الوطن في تلك الفترة، مؤكدًا أن التكاتف والعمل المشترك ساعدا على تجاوز هذه المرحلة بنجاح.

وفي حديثه عن القضايا الإقليمية، حذر قداسته من المساس بالمقدسات الدينية في فلسطين، مؤكدًا أنها تمثل حقًا أصيلًا لأصحابها من المسيحيين والمسلمين، ودعا إلى احترام قدسية هذه الأماكن، لما تحمله من رمزية دينية وتاريخية وإنسانية.

كما أشاد البابا تواضروس بالإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى الدور الكبير في تعزيز الحقوق والمواطنة، والذي تجسد في إصدار قانون بناء الكنائس، الذي وصفه بأنه خطوة محورية في تاريخ مصر الحديث.

وتناول البابا في تصريحاته الإشادة بعدد من الشخصيات البارزة في المجتمع، معربًا عن تقديره لنيافة الأنبا باخوميوس لدوره الكبير في دعم الكنيسة، وللدكتور مجدي يعقوب على إنجازاته العالمية في المجال الطبي، وللاعب المصري محمد صلاح الذي أصبح نموذجًا ملهمًا للشباب المصري والعالمي في الرياضة.

تأتي تصريحات البابا تواضروس في سياق الاحتفال بالذكرى الثانية عشرة لتنصيبه كبطريرك للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، حيث يعتبر البابا الـ118 في سلسلة باباوات الكنيسة التي تأسست على يد القديس مار مرقس الرسول.



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