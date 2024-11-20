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حوادث

ممثل النيابة لـ قاضي طفل أوسيم: اعدموا المتهم ليحكي التاريخ كيف تحفظ الحقوق وتصان

المستشار خالد ابو
المستشار خالد ابو رحاب ممثل النيابة العامة، فيتو

استمعت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمجمع محاكم زينهم لمرافعة النيابة العامة في اتهام عاطل بهتك عرض طفل صغير بمنطقة أوسيم في الجيزة.

وقال ممثل النيابة العامة المستشار خالد أبو رحاب: “نعم لقد تمرق الكثيرون في أوحال الجريمة وطغوا واشتدوا في البغضاء ولكن أن يصبح عرض الأبرياء بغير حق فذلك والله جرم مثير، فإن تلك الواقعة تكشف عن دائن اجتماعي يهدد الناس في شرفهم ويروع الآمنات على أطفالهن فإن لم نبادر بأخذه بيد عسراء استفحل ضرره”.

تفاصيل مرافعة النيابة في قضية طفل أوسيم 

واستكمل "أبو رحاب": “إنكم قوة الضوء الذي تحمي هذا الوطن، حماية من كل هؤلاء وأمثالهم ونحن لا نأخذ موقفا ولا رأيا إلا صدورا عن عدل أحكامكم، قديما قالوا العرب أن الذليل من ليس له عضد وأنتم عضد هذا المجتمع وملاذه فهو بعدلكم عزيز وأبناؤه محفظون آمنون وفوق ذلك يشفي صدورهم”.

وأضاف: “إن كانت النفس البشرية مولعة بحب العاجل فنحن أولى بهذا لاولع في تحقيق القصاص العادل، فكفى بما عانته بلادنا بالرأفة في الأحكام، فلتحكموا على الجاني بحكم يخلده التاريخ وهو الإعدام شنقا ليحكي كيف تحفظ الحقوق وتصان وكيف تحرس الأعراض وتعاد في آمان وتطمئن به البنات والصبيان موافقًا لما اقتضته كل الأديان وما نزلت به الشرائع والأديان”.

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