الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الأهلي يهنئ الجماهير السودانية على الصعود لكأس الأمم الأفريقية

منتخب السودان،فيتو
منتخب السودان،فيتو

الاهلي، تقدم النادي الأهلي ومجلس إدارته، برئاسة محمود الخطيب، بخالص التهاني إلى جماهير الكرة السودانية الشقيقة والاتحاد السوداني لكرة القدم، بمناسبة تأهل منتخب الأشقاء إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية عن جدارة واستحقاق وتخطي كل الصعاب، متمنين للشعب السوداني الشقيق وجماهير الكرة السودانية ومنتخباتها كل التقدم وازدهار.
 

تأهل منتخب السودان رسميا الي بطولة أمم أفريقيا 2025 بعد تعادله سلبيا في مباراة السودان ضد أنجولا التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025.


 
بهذه النتيجة احتل منتخب السودان المركز الثاني رسميا برصيد 8 نقاط ليتأهل الي بطولة أمم أفريقيا مع منتخب أنجولا متصدر المجموعة برصيد 14 نقطة.

 

وتستعد الأندية لانطلاق بطولة الدوري الممتاز بعد انتهاء  فترة التوقف الدولي وخوض  منتخب مصر مباراتان أمام كاب فيردي وأخرى مع  بوتسوانا في الجولتين الخامسة والسادسة بتصفيات أفريقيا وانتهت كلتا المباراتين بالتعادل.

 موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري 

 

ويواجه الأهلي فريق الاتحاد السكندري يوم الجمعة المقبل  22 من الشهر الجاري في تمام الساعة الثامنة مساءً بالجولة الثالثة من بطولة الدوري.

 

ترتيب الأهلي في الدوري المصري 


ويتصدر الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، فيما يأتي الاتحاد في المركز الثالث بنفس الرصيد ولكن فارق الأهداف في صالح الأهلي.

 

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأهلي الاتحاد السوداني لكرة القدم الاتحاد السوداني الدوري الممتاز أمم أفريقيا 2025 بطولة أمم إفريقيا 2025 بطولة أمم أفريقيا

مواد متعلقة

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

منتخب الشباب في مهمة مصيرية أمام ليبيا بدورة شمال إفريقيا.. لا بديل عن الفوز للتأهل لكأس الأمم الإفريقية.. واتحاد الكرة يلجأ لـ أبو ريدة لإنقاذ الفراعنة

ماذا قال ميكالى للاعبي منتخب الشباب قبل لقاء ليبيا ؟

الأهلي يحدد موعدا مبدئيا لعودة أشرف داري للتدريبات

إجراء أشعة على قدم وسام أبوعلي بعد إصابته مع منتخب فلسطين

اليوم، الأهلي يعود لاستئناف تدريباته استعدادًا للدوري

موعد مباراة الأهلي أمام الاتحاد السكندري بالدوري المصري

كولر: تفاجأت برفع صورتي بمدرجات الأهلي ولدينا فرصة عظيمة لمواجهة أفضل فرق بالعالم (فيديو)

الأكثر قراءة

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة امتحانات الشهادة الإعدادية

ماذا لو امتنع الزمالك عن إرسال لاعبيه إلى المنتخب؟.. تعرف على العقوبات

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

براءة سائق أوبر من تهمة التحرش بالفنانة هلا السعيد

محامي فرد الأمن: تحصيل باقي مبلغ التصالح مع إمام عاشور بعد موافقة المحكمة (فيديو)

يتضمن مليارات الدولارات، روسيا تتخذ إجراءً مهمًّا بشأن مصر

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

أسعار سبائك الذهب بالصاغة صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024

منوعات

المزيد

العلماء الروس يرصدون 8 توهجات شمسية قوية تسببت في خلل بشبكات الاتصالات

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

الوقت مبكر لتشكيل حكومة.. شروط البرهان لوقف إطلاق النار فى السودان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الليلة الأخيرة، مشهد الوداع في حياة عبد الله بن عمر (2 – 2)

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة قريبًا

لماذا تلعن كل أُمَّة أختها عند دخول النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية