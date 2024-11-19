الثلاثاء 19 نوفمبر 2024
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ورشة عمل مكثفة حول الخدمات الشتوية لنخيل البلح بمحافظة الجيزة

ورشة العمل
ورشة العمل

 نظمت مديرية الزراعة بالجيزة بالتعاون مع المعمل المركزي للنخيل التابع لمركز البحوث الزراعية ورشة عمل متخصصة حول "الخدمات الشتوية لنخيل البلح"، وذلك بهدف رفع كفاءة المهندسين الزراعيين والمزارعين في التعامل مع هذه النبتة الاستراتيجية.

عقدت الورشة على مدار يومين، وشهدت حضورًا لافتًا من المهندسين الزراعيين والمزارعين المهتمين بزراعة النخيل. وتناولت الورشة مجموعة واسعة من الموضوعات المتعلقة بعمليات التقليم والتلقيح والتسميد وإدارة الآفات والأمراض خلال فصل الشتاء.

أهداف الورشة

تهدف هذه الورشة إلى تحقيق عدة أهداف، من أهمها رفع كفاءة المهندسين والمزارعين وتزويدهم بأحدث التقنيات والأساليب العلمية في زراعة النخيل، والمساهمة في زيادة إنتاجية أشجار النخيل وتحسين جودة الثمار، وتمكين المزارعين من التعامل مع التحديات التي تواجه زراعة النخيل في فصل الشتاء، ونشر الوعي بأهمية زراعة النخيل ودوره في الاقتصاد القومي.


محاور الورشة

وتضمنت الورشة محاور عدة، منها:

التقليم والتلقيح: ناقشت هذه المحاضرة أفضل الطرق للتقليم والتلقيح لتحقيق أقصى استفادة من أشجار النخيل.
 

التسميد: تناولت هذه المحاضرة أهمية التسميد وأفضل أنواع الأسمدة المستخدمة لنخيل البلح.
 

إدارة الآفات والأمراض: قدمت هذه المحاضرة شرحًا وافيًا عن أهم الآفات والأمراض التي تصيب النخيل وكيفية مكافحتها.

وأكد المهندس عبدالسلام البغدادي، مدير مديرية الزراعة بالجيزة، على أهمية التعاون بين المديرية ومركز البحوث الزراعية في مجال التدريب والإرشاد الزراعي، مشيرًا إلى أن هذه الورشة تأتي في إطار حرص الوزارة على تطوير قطاع الزراعة وتحسين الإنتاجية.

 

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