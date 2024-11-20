"قطر وماشي" على مسرح مكتبة الإسكندرية

تستضيف مكتبة الإسكندرية من خلال مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافي العرض المسرحي "قطر وماشي"، وذلك في تمام السابعة مساء الجمعة 29 نوفمبر الجاري على خشبة المسرح الصغير بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.



العرض المسرحي "قطر وماشي" من تأليف محمد عبد القوي وأحمد عبد الرحيم، وإخراج أحمد عبد الرحيم، ويمكن حجز التذاكر من شباك التذاكر بمكتبة الإسكندرية.

كما تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال برنامج دراسات المرأة والتحول الاجتماعي بقطاع البحث الأكاديمي بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالإسكندرية، برنامجًا تدريبيًّا بعنوان «مهارات ريادية»، وذلك خلال الفترة من 26-28 نوفمبر 2024، بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

يُعد البرنامج تدريب متخصص يستهدف تعزيز القدرات الريادية للمرأة، وتطوير مهاراتهن في ريادة الأعمال، لتحقيق الاستقلال الاقتصادي، والمساهمة بفاعلية في تنمية المجتمع.

ويركز البرنامج على تمكين المرأة من خلال تزويدها بالمعرفة والأدوات اللازمة لتحويل أفكارها الإبداعية إلى مشروعات ناجحة ومستدامة، ويشمل موضوعات مثل التخطيط الاستراتيجي، وإدارة المشروعات، وتحليل السوق، وبناء العلامة التجارية.

ويجب أن يتراوح عمر المتقدمة للبرنامج بين 21 إلى 35 عامًا، وأن يكون لديها الرغبة في التعلم والتطوير.

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