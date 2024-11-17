تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات في القطامية
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القطامية تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة ربع نقل من أحد الأشخاص بأسلوب المفتاح المصطنع، 15 يوما على ذمة التحقيق.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة "سيارة ربع نقل" من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة القطامية.
وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.
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