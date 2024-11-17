الأحد 17 نوفمبر 2024
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حوادث

تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة السيارات في القطامية

حبس، فيتو
حبس، فيتو

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح القطامية تجديد حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة ربع نقل من أحد الأشخاص بأسلوب المفتاح المصطنع، 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين لقيامهما بسرقة "سيارة ربع نقل" من أحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة القطامية.


وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع"، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها وكذا السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.


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محكمة جنح القطامية مديرية أمن القاهرة قسم شرطة القطامية

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