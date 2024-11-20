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محافظات

محافظ سوهاج يتفقد مخرات السيول في أخميم

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

تفقد اللواء دكتور عبدالفتاح سراج، محافظ سوهاج، اليوم الأربعاء، مخر السيول بقرية السلاموني التابعة لمركز أخميم، في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال موسم الشتاء والتأكد من جاهزية المخرات لمواجهة أي أمطار غزيرة أو سيول محتملة.

محافظ سوهاج يتفقد مخرات السيول  

رافق المحافظ خلال جولته كل من الدكتور محمد عبدالهادي، نائب المحافظ، واللواء علاء عبدالجابر، السكرتير العام للمحافظة.

 

وشدد محافظ سوهاج خلال الجولة على أهمية الجاهزية التامة لمواجهة أية مخاطر تنجم عن الأمطار الغزيرة أو السيول، موجهًا بضرورة التنسيق المستمر بين الوحدات المحلية ومديرية الري لمتابعة مخرات السيول، البرابخ، الترع، المصارف، السدود، الحواجز، والبحيرات الموجودة في مختلف أنحاء المحافظة. 

كما شدد على ضرورة إزالة أي عوائق قد تعرقل تدفق المياه وضمان سلامة المنشآت التي تعمل على حماية المواطنين من مخاطر السيول.

 

وتفقد "سراج" مخر السيل بقرية السلاموني، الذي يمتد على طول 2 كيلو و135 مترًا، ويصب في ترعة السلاموني حيث تم التأكد من خلو المخر من أي تراكمات أو مخلفات، وتطبيق كافة الإجراءات لضمان جاهزيته لاستقبال أية أمطار أو سيول محتملة.

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الدكتور محمد عبدالهادى السكرتير العام للمحافظة اللواء علاء عبدالجابر سوهاج اليوم مخاطر السيول

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