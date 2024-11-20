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محافظات

محافظ سوهاج يفتتح مجمع الديابات الأزهرى

جانب من افتتاح معهد
جانب من افتتاح معهد الديابات الازهرى

افتتح اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج اليوم مجمع الديابات الأزهرى بقرية الديابات التابعة لمركز أخميم، ويرافقه الدكتور محمد عبدالهادى، نائب المحافظ، واللواء عبد الجابر، السكرتير العام للمحافظة والدكتور أحمد حمادى، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة سوهاج الأزهرية، وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وذلك فى إطار تعزيز الخدمات التعليمية والدينية فى المنطقة، وتحقيق التنمية الشاملة للقطاع التعليمى فى صعيد مصر.

 


واوضح الدكتور احمد حمادى رئيس الادارة المركزية بسوهاج يتكون مجمع الديابات الأزهرى من مبنيين يتمتعان بتصميم حديث ومتطور لتوفير بيئة تعليمية ودينية متكاملة المبنى الأول مكون من طابق أرضى وثلاثة طوابق علوية، بينما يتكون المبنى الثانى من طابق أرضى وأربعة طوابق علوية يهدف هذا التصميم إلى استيعاب أكبر عدد من الطلاب فى مختلف المراحل التعليمية الأزهرية، بما يضمن توفير بيئة دراسية مريحة وآمنة.
تكلفة المجمع بلغت 9 ملايين جنيه، وهو ما يعكس الجهود الكبيرة التى تبذلها الدولة فى دعم وتطوير التعليم الأزهرى على مستوى الجمهورية، وتحديدًا فى المناطق الريفية التى تحتاج إلى مثل هذه المنشآت التعليمية الحديثة.

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