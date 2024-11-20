الأربعاء 20 نوفمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

تحرير 1400 مخالفة الملصق الإلكتروني والتحفظ على 51 سيارة ودراجة نارية متروكة

حملة مرورية
حملة مرورية

حرر رجال الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية، 1400 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني؛ الذي يسهم في وضع نظام آلي لفحص المركبات أمنيًا، والتعرف على السيارات المطلوبة والمنتهية التراخيص، والمساعدة في تسجيل المخالفات بطريقة إلكترونية موحدة على المواطنين بكافة أنحاء الجمهورية.

إزالة عقار آيل للسقوط في جليم بالاسكندرية

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوى الغربى

ويساعد الملصق في التعرف على السيارات التي انتهت فترة السماح بتواجدها داخل البلاد، عن طريق المنافذ الجمركية، وكذلك سيارات المناطق الحرة، فضلًا عن رفع معدلات ضبط السيارات المبلغ بسرقتها، عن طريق إدراجها بشكل إلكتروني بما يضمن سرعة ضبطها.

كما يتيح الملصق الإلكتروني إمكانية حصر أماكن الكثافات المرورية، وإخطار غرف عمليات إدارات المرور بها، لتتمكن من إرشاد مستخدمي الطرق لأفضل المسارات البديلة؛ وذلك من خلال ربط الملصق الإلكتروني مع مركز معلومات المرور إلكترونيًا.


وفي السياق ذاته، قامت الأجهزة المعنية خلال 24 ساعة الأخيرة، برفع 51 سيارة ودراجة نارية متهالكة ومتروكة بالشوارع، وتحرير 500 مخالفة لقائدي الدراجات النارية؛ لعدم ارتداء الخوذة الواقية أثناء القيادة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الادارة العامة للمرور المنافذ الجمركية الملصق الالكترونى تركيب الملصق الالكتروني مخالفة الملصق الإلكترونى

مواد متعلقة

إصابة 13 شخصًا فى حادث تصادم على طريق أسيوط الصحراوى الغربى

حالة الطرق اليوم، أحجام مرورية فى شارعى الهرم والتحرير وكوبرى 6 أكتوبر

بحضور مديري الأمن، إجراء مراسم القرعة العلنية لموسم الحج 2025 بالقاهرة والشرقية ومطروح

ضبط 44 بلطجيا وهاربا من المراقبة و148 فرد خرطوش خلال حملات بالمحافظات

حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة الدراجات النارية والتكاتك بالبحيرة

حبس عصابة أبو المطامير بتهمة تجارة الأسلحة النارية

أخبار الحوادث اليوم، تشغيل مدارس مرورية بالمنوفية والبحيرة، إحالة راقصة شهيرة للمحاكمة الجنائية، القبض على صاحب صيدلية بحوزته أدوية خاصة بالتأمين الصحي

محظور تداولها، القبض على صاحب صيدلية بحوزته 2 مليون قرص أدوية (صور)

الأكثر قراءة

سعر الدولار فى البنوك المصرية صباح الأربعاء 20 نوفمبر 2024

محامي فرد الأمن: تحصيل باقي مبلغ التصالح مع إمام عاشور بعد موافقة المحكمة (فيديو)

"جنح مستأنف الشيخ زايد" تتحفظ على إمام عاشور لحين إصدار القرار (صور)

ارتفاع سعر جرام الذهب صباح اليوم الأربعاء 20 نوفمبر 2024 (آخر تحديث)

أمريكا تغلق سفارتها في أوكرانيا وتوجه رسالة لرعاياها

رفع جلسة معارضة إمام عاشور على حكم حبسه 6 شهور للقرار (صور)

السفير محمد الشناوي مُتحدثا رسميا جديدا باسم رئاسة الجمهورية

ترتيب منتخبات تصفيات شمال إفريقيا تحت 20 عاما قبل مواجهة مصر وليبيا

منوعات

المزيد

فتاة تشبه الكائن الفضائي تثير آلام العالم، الأطباء أكدوا وفاتها والقدر وهب لها الحياة (فيديو)

الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل يتجهان للعيش في البرتغال، فما السر؟

باكستان تلاحق مافيا فريدة شوهت سمعتها في السعودية

سيحطم أرقام المشاهدات، جورجينا تخدع رونالدو للكشف عن ضيفه "المثير" على يوتيوب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر كيلو السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

الأرصاد تحذر من طقس اليوم: الأمطار الرعدية تتوسع وظاهرة جديدة خلال 24 ساعة

سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على سعر الألومنيوم السلندرات اليوم الثلاثاء

المزيد

انفوجراف

صواريخ بعيدة المدى قد تستخدمها أوكرانيا في ضرب عمق روسيا (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية شروق الشمس في المنام وعلاقتها بالحصول على أموال كثيرة قريبًا

لماذا تلعن كل أُمَّة أختها عند دخول النار؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 20 - 11- 2024 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية