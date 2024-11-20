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حوادث

ضبط مسجل خطر غسل 19 مليون جنيه حصيلة النصب

ضبط مسجل خطر غسل
ضبط مسجل خطر غسل 19 مليون جنيه

ألقت  مباحث الأموال العامة، القبض على أحد الأشخاص بالجيزة لقيامه بغسـل 19 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين.

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اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الجيزة) لقيامه بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين بأسلوب انتحال الصفة، ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء الوحدات السكنية – تأسيس الشركات).

و قدرت أفعال الغسل التى قام بها المتهم بـ (19 مليون جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

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الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال الإحتيال على المواطنين أسلوب انتحال الصفة الجريمة المنظمة النصب والاحتيال على المواطنين

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