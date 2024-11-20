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رياضة

مدرب الإكوادور يكشف سبب الفوز علي كولومبيا والأفضلية الدفاعية

الإكوادور
الإكوادور

تصفيات كأس العالم، أكد سيباستيان بيكاسيسي، مدرب الإكوادور، أن فريقه اتخذ "خطوة أخرى نحو حلم كأس العالم" بفوزه على كولومبيا بهدف نظيف في الجولة ال12 من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال 2026.

 

وبالنسبة للمدرب الأرجنتيني، فإن مواجهة كولومبيا كانت على مرحلتين "الأولى عندما كنا 11 لاعبا في مواجهة 11 لاعبا، والثانية عندما اضطررنا للعب منقوصين بلاعب بعد طرد المدافع بييرو هينكابي في الدقيقة 34".

وقال بيكاسيسي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب متروبوليتانو في بارانكيا "بعد ذلك بدأت مباراة أخرى حيث أصبحنا أكثر عرضة للهجمات بسبب جودة لاعبي الخصم وقدرتهم على تمرير الكرة من الوسط والجانبين".


كما أشاد المدرب الأرجنتيني بأداء لاعبيه قائلا "عندما حدثت حالة الطرد عانينا لمدة خمس دقائق ولكن في الشوط الثاني تمكنا من إعادة تنظيم صفوفنا وقمنا بتشكيل خط دفاع مكون من خمسة لاعبين مع ثلاثة لاعبين في خط الوسط".

وردا على سؤال بشأن ما إذا كان منتخب الإكوادور يمتلك أفضل خط دفاع في البطولة، أشاد بيكاسيسي بميزة شباب لاعبيه والتزامهم بتمثيل بلادهم.

وأكد الأرجنتيني "لقد أظهرنا الكثير من القوة والشجاعة وخاصة عندما كنا 11 لاعبا ضد 11 لاعبا، كنا نسيطر على المباراة بشكل واضح وكنا نستحق التقدم".

كولومبيا تخسر أمام الإكوادور

وخسر منتخب كولومبيا أمام الإكوادور، بهدف دون رد على ملعب متروبوليتانو روبيرتو ميلينديز، في الجـولة 12 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

وأحرز هدف الإكوادور الوحيد، اللاعب إنر فالنسيا، من أسيست من آلان فرانكو، بالدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول للمباراة التي شهدت طرد بييرو هينكابي، لاعب «لا تري» بالدقيقة 34.

وبهذه النتيجة، تجمد رصيد منتخب كولومبيا، عند النقطة 19 بالترتيب الرابع، بفارق الأهداف عن الإكوادور صاحب المركز الثالث بنفس العدد من النقاط بتصفيات كأس العالم.

 

بينما تجمد رصيد كولومبيا عند 19 نقطة أيضا في المركز الرابع بعدما تكبدت الهزيمة الثانية تواليا.

 

ولم تخسر الإكوادور في آخر خمس جولات بالتصفيات حيث حققت الفوز في ثلاث منها وتعادلت في اثنتين.

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