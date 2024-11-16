مباراة مجنونة، أوروجواي تتخطى كولومبيا في الثواني الأخيرة بتصفيات كأس العالم (فيديو)

كولومبيا ضد أوروجواي، في مباراة مثيرة واستثنائية، فاز منتخب أوروجواي، على نظيره كولومبيا، بنتيجة 3-2 على ملعب سنتيناريو، بالجولة الـ 11 لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

ونجحت أوروجواي أخيرًا بتحقيق الانتصار في تصفيات أمريكا الجنوبية بعد 4 جولات متتالية دون تحقيق أي انتصار، أو تسجيل أي هدف، حيث تفوقت على ضيفتها كولومبيا بطريقة مثيرة، وغريبة.

أهداف مباراة كولومبيا وأوروجواي بتصفيات كأس العالم 2026

وأحرز خوان كوينتيرو، هدف كولومبيا، الأول في الدقيقة 31، بتسديدة بقدمه اليسرى من خارج منطقة الجزاء من ركلة حرة، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلية لحارس مرمى أوروجواي.

هدفان في 3 دقائق بمرمى كولومبيا

وشهدت الدقيقة 57، من عمر الشوط الثاني، إحراز دافينسون سانشيز، لاعب كولومبيا هدف بالخطأ في مرماه.

وبعد مرور 3 دقائق فقط، عزز رودريجو أجيري، لاعب منتخب أوروجواي، تقدم فريقه بهدف ثانٍ، بتسديدة بقدمه اليسرى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من ماتياس أوليفيرا، لتسكن الكرة الزاوية اليسرى السفلية لحارس مرمى كولومبيا.

وشهدت الدقيقة 72، نزول خاميس رودريجيز، قائد منتخب كولومبيا، بديلا عن خوان كوينتيرو، فيما أجرى أوروجواي، تبديلا اضطراريا بنزول جييرمو فاريلا يدخل مكان مارسيلو ساراتشي بداعي الإصابة قبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بـ11 دقيقة.

وشهدت الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، إحراز، أندريس جوميز، لاعب كولومبيا، هدف التعادل، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط، مانويل أوجارتي، لاعب أوروجواي، الهدف الثالث، بتسديدة بقدمه اليمنى من منتصف منطقة الجزاء من أسيست من فاكوندو بيليستري، لتسكن الكرة الزاوية اليمنى السفلى لمرمى كولومبيا.

صعود منتخب أوروجواي للمركز الثاني

وبهذا الفوز رفع منتخب أوروجواي رصيده إلى النقطة 19 ليتقدم إلى المركز الثاني، فيما تراجع منتخب كولومبيا إلى المركز الثالث بفارق الأهداف عن أصحاب الأرض.