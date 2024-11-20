إزالة عقار آيل للسقوط في جليم بالاسكندرية

تقوم الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، باتخاذ الاجراءات مع الأجهزة المختصة لإزالة عقار آيل للسقوط فى جليم بالإسكندرية.

الأمن: اتخاذ إجراءات إزالة عقار آيل للسقوط فى جليم بالاسكندرية

تابعت أجهزة الأمن، ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بشأن تواجد عقار متهالك وآيل للسقوط بمنطقة (جليم بالإسكندرية) فضلًا عن تساقط أجزاء منه مما يعرض حياة المواطنين للخطر.



وبالفحص وبالتنسيق مع الجهات المختصة تم معاينة العقار المشار إليه واتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة أسباب الشكوى.

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