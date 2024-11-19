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رياضة

منتخب الشباب يختتم اليوم استعداداته لمواجهة ليبيا بدورة شمال إفريقيا

منتخب الشباب مواليد
منتخب الشباب مواليد 2005، فيتو

منتخب الشباب، يختتم منتخب مصر للشباب مواليد 2005، اليوم الثلاثاء، استعداداته لمواجهة نظيره منتخب ليبيا في ثالث مباريات ناشئي الفراعنة بدورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية تحت 17 سنة. 

ويخوض منتخب الشباب مواليد 2005 مرانًا خفيفًا تحت قيادة مديره الفني البرازيلي روجيرو ميكالي، اليوم الثلاثاء، على الملعب الفرعي بإستاد هيئة قناة السويس، يبدأ بتدريبات الجري الإحماء ثم بعض التدريبات الخفيفة بالكرة.

منتخب مصر يتعادل مع الجزائر

وخسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 مباراته الأولى أمام المغرب بهدفين مقابل هدف، قبل أن يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الجزائر بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي أقيم على إستاد هيئة قناة السويس الأحد الماضي، في الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا المؤهلة لكأس أمم إفريقيا تحت 20 عاما. 

روجيرو ميكالي، فيتو
روجيرو ميكالي، فيتو

هدف منتخب مصر للشباب

سجل هدف التقدم لمنتخب مصر اللاعب محمد زعلوك في الدقيقة 59 من عمر اللقاء فيما تعادل منتخب الجزائر أيضا من ركلة جزاء في الدقيقة 86 عن طريق أحمد كحيلي.

تبادل المنتخبان المصري والجزائري السيطرة على أحداث الشوط الأول، وأتيحت فرص ضئيلة لكل منهما لخطف هدف التقدم، ولكن لم يحسن استغلالها لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

أجرى روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر تغييرات في تشكيلة الفراعنة الصغار، لتحسين الخطوط الهجومية بحثا عن هدف التقدم، وأسفرت بالفعل عن الهدف الأول في الدقيقة 59.

ويسعى منتخب الشباب لتحقيق فوزه الأول في لقاء الغد أمام ليبيا وحصد الثلاث نقاط على أمل التشبث بفرصة الضئيلة في انتزاع بطاقة التأهل الثانية خلف المنتخب المغربي متصدر الترتيب برصيد ٦ نقاط.

 

موعد مباراة منتخب الشباب أمام ليبيا والقناة الناقلة 

 تقام مباراة منتخب الشباب مواليد 2005 أمام نظيره الليبي غدا الأربعاء 20 نوفمبر على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية. 

وتنطلق صافرة مباراة منتخب مصر للشباب وليبيا في تمام الثامنة مساءا، وتنقلها شبكة قنوات أون تايم سبورت على الهواء مباشرة.

ترتيب المنتخبات بعد تعادل مصر والجزائر

ويتصدر المغرب ترتيب دورة شمال إفريقيا تحت 20 عامًا بـ6 نقاط، بينما جاءت تونس في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ومصر والجزائر ثالثا ولكل منهما نقطة واحدة وليبيا الأخير بدون نقاط.

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