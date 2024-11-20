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رياضة

قطار الدوري المصري يستأنف رحلته بـ 3 مواجهات قوية الجمعة المقبل

الدوري المصري
الدوري المصري

الدوري المصري، يعود قطار مسابقة الدوري المصري الممتاز إلى الانطلاق مرة أخرى يوم الجمعة المقبل 22 نوفمبر الجاري بمنافسات الجولة الثالثة بعد نهاية فترة الأجندة الدولية ولقاءي منتخب مصر مع الرأس الأخضر وبوتسوانا.

مواعيد مباريات الجولة الثالثة لبطولة الدوري المصري

الجمعة 22 نوفمبر
بيراميدز ضد البنك الأهلى 5 مساء

فاركو ضد إنبى 5 مساء

الأهلي ضد الاتحاد السكندري 8 مساء

السبت 23 نوفمبر

طلائع الجيش ضد سموحة 5 مساء

الجونة ضد غزل المحلة 5 مساء

الزمالك ضد المصري البورسعيدي 8 مساء

الأحد 24 نوفمبر

الإسماعيلي ضد بتروجيت 5 مساء

حرس الحدود ضد سيراميكا 8 مساء

مودرن سبورت ضد زد إف سي 8 مساء

وخاض منتخب مصر مواجهتين أمام  كاب فيردي وبوتسوانا في ختام مشواره بتصفيات أمم أفريقيا وانتهت المباراتين بالتعادل الايجابي 1-1.

 

ويتصدر الأهلي قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بفارق الأهداف عن كلا من الزمالك والاتحاد السكندري.

 

ترتيب الدوري المصري الممتاز 

1- الأهلي 6 نقاط
2- الزمالك 6 نقاط
3- الاتحاد السكندري 6 نقاط
4- المصري البورسعيدي 4 نقاط
5- بيراميدز 4 نقاط
6- سموحة 3 نقاط
7- طلائع الجيش 3 نقاط
8- سيراميكا كليوباترا 3 نقاط
9- بتروجيت نقطتان
10- مودرن سبورت نقطتان
11- الجونة نقطتان
12- غزل المحلة نقطة واحدة
13- البنك الأهلي نقطة واحدة
14- إنبي نقطة واحدة
15- زد اف سي نقطة واحدة
16- الإسماعيلي نقطة واحدة
17- فاركو نقطة واحدة
18- حرس الحدود 0 نقاط

 

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